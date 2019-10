Anderlecht verantwoordt zich bij Licentiecommissie voor rol van Kompany: "Davies was geen shadow trainer” PJC/AB

08 oktober 2019

12u06 2 RSC Anderlecht Anderlecht heeft zich verantwoord voor de rol van Vincent Kompany binnen de club. Officieel heet zijn functie ‘speler-manager’, maar de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft het vermoeden dat de Rode Duivel ook de T1 is, terwijl hij daar de nodige diploma’s niet voor heeft. “Davies was de hoofdcoach”, verdedigde paars-wit zich vandaag voor de Licentiecommissie. Op 15 oktober volgt een uitspraak.

Kompany zelf was vandaag niet aanwezig aan de Houba De Strooperlaan, noch manager Michael Verschueren. Operationeel manager Jo Van Biesbroeck en Bert van Der Auwera moesten de belangen van paars-wit behartigen.

Op de bond vinden ze dat het duidelijk is dat Simon Davies de laatste weken niet de ploeg opstelde, ook de coaching tijdens wedstrijden nam hij volgens de KBVB niet voor zijn rekening. “ Anderlecht heeft nooit een diploma voor Kompany voorgelegd. Er was geen enkel probleem geweest als hij zich voor een cursus had ingeschreven. Maar de club heeft nog geen enkel initiatief genomen in die zin. Davies was een ‘shadow coach’”, aldus licentiemanager Nils Van Brantegem.

“Klopt niet”, klonk het van paars-witte kant. “Davies was de hoofdcoach en had ook een bij zijn functie passend contract. Hij leidde de trainingen, begeleidde de spelers, bepaalde het tactische plan en voerde de vervangingen door. Kompany daarentegen heeft een spelerscontract. Hij heeft wel een rol als inspirator van de staf en de spelersgroep.”

Welke straffen riskeert Anderlecht?

In het slechtste geval verliest RSCA zijn licentie voor volgend seizoen, meer waarschijnlijk is een boete, zoals ook KV Kortrijk er één kreeg toen Karim Belhocine drie jaar geleden zonder diploma op de bank zat. Op 15 oktober volgt er een uitspraak. Als Anderlecht niet akkoord gaat met het besluit van de Licentiecommissie, kan de club nog naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stappen.

Of het toevallig is of niet valt niet in te schatten, maar feit is dat Anderlecht met Frank Vercauteren intussen wel een echte hoofdcoach aangesteld heeft. Straks stelt de club hem voor aan de pers.