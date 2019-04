Anderlecht veert recht: “Het team is niet onder de indruk van de gebeurtenissen deze week” TV

26 april 2019

15u37 0 Anderlecht De tweede De tweede inval in zes maanden tijd heeft geen invloed gehad op de spelersgroep van Anderlecht, zegt interimcoach Karim Belhocine. “De ploeg was aan het trainen op dat moment en we moesten het nieuws via de pers vernemen.” Tegen Club Brugge zondag zal er volgens Belhocine een team op het veld staan dat niet onder de indruk zal zijn van de tegenstander.

Woensdag viel de politie binnen in Neerpede in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken en omstreden transfers. Vooral enkele spelersmakelaars werden geviseerd. De ploeg van Belhocine focust zich niet op zulke externe zaken, zo geeft de coach aan. “Wij waren aan het trainen en merkten dus niet meteen wat er gebeurde. Na een intern gesprek werd duidelijk dat mijn spelers zich daar verder niet mee gaan bezighouden. Zij weten dat er nog vijf wedstrijden volgen en dat ze daar het maximale zullen moeten uithalen. Elk punt of overwinning is een bonus.”

Laatste kans

“We beseffen dat het de laatste kans is om Europees voetbal te halen. We gaan alles geven om Club het moeilijk te maken”, zegt Belhocine. “Daarbij gaan we uit van onze eigen organisatie en de sterkte van de tegenstander. Elke match tegen Club is belangrijk en speciaal op zich, dus zijn we niet per se gefocust op het al dan niet behalen van Europees voetbal.”

Blauw-zwart zal ongetwijfeld met dezelfde motivatie starten om in het zog van leider Genk te blijven en de titelkansen hoog te houden. “Ook voor Club is het een laatste kans om het hoogste te grijpen. We weten dat het publiek daar invloed kan hebben op de wedstrijd, omdat ze veel lawaai maken, maar mijn spelers zullen daar niet in opgaan. Het kan hen enkel motiveren. Zij hebben genoeg intrinsieke kwaliteiten en zijn voldoende gemotiveerd om het daar tot een goed einde te brengen.”

Toch zei voorzitter Marc Coucke deze week dat de ploeg eerder bezig is met volgend seizoen al, omdat hij dit jaar niet veel meer verwacht. “Ik kan begrijpen wat de voorzitter zegt, want we moeten realistisch zijn. Daarom werken we effectief aan een basis voor volgend seizoen, maar mogen we ons nu niet zomaar gewonnen geven.”