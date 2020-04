Anderlecht traint weer: onder anderen Doku, Chadli en Van Crombrugge tekenen present op Neerpede Redactie

13 april 2020

Na onder meer Racing Genk hervat ook Anderlecht vandaag de training. Dat zal uiteraard geen gewone groepstraining zijn, paars-wit zal de maatregelen tegen het coronavirus strikt volgen. Er zal zoals in Duitsland in kleine groepjes gewerkt worden, met respect voor de social distancing. Trainer Franky Vercauteren arriveerde zonet al op de club, net als verschillende spelers.

Iedereen die dat wilde, mocht naar de club komen om mee te trainen. Onder anderen Jérémy Doku, Nacer Chadli, Hendrik Van Crombrugge, Amir Murillo en Killian Sardella deden dat. Op de parking van het oefencomplex werden zij ‘opgewacht’ door Rodyse Munienge, een jeugdvriend van Vincent Kompany en diens persoonlijke assistent. Munienge, mét mondmasker, gaf op de parking het sein aan de spelers wanneer ze uit hun wagen konden komen om naar een (vrije) kleedkamer te gaan.

Wat met competitie?

De competitie in België ligt al weken stil door de uitbraak van het coronavirus. De Raad van Bestuur van de Pro League kwam begin deze maand met de aanbeveling om de competitie definitief stop te zetten en het leek een uitgemaakte zaak dat de Belgische clubs dat op een algemene vergadering (op 15 april) zouden bekrachtigen. Ook de persoonlijke kritiek van UEFA-baas Ceferin, die er mee dreigde de Belgische Europese tickets af te nemen, had die plannen niet gewijzigd.

Tot vorige woensdag. “De algemene vergadering zal nu plaatsvinden op 24 april.” Niet toevallig verzamelt op 23 april het Uitvoerend Comité van de UEFA. De kans is groot dat daar beslist zal worden of landen die hun competitie vroegtijdig stopzetten ook effectief zullen bestraft worden. Als dat het geval zou blijken, dreigen heel wat clubs – ook zij die rekenen op solidariteit – geld mis te lopen. De kans is niet onbestaande dat het stemgedrag van de Pro League daarom toch zou draaien. En dat de Belgische competitie tóch niet voortijdig stopgezet zou worden. Onder meer om klaar te zijn voor dat scenario, zijn verschillende clubs dus opnieuw aan het trainen gegaan.

