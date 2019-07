Anderlecht-trainer Simon Davies: "Wij hebben meerdere leiders in de ploeg"

Axel Brisart

25 juli 2019

14u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht “Excited.” Zo omschrijft Anderlecht-trainer Simon Davies zijn gevoel voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, zondag in eigen huis tegen KV Oostende. “We willen succesvol zijn.”

Simon Davies heeft het gevoel dat zijn ploeg klaar is. “We hebben er een goeie voorbereiding opzitten en hebben veel geleerd uit onze oefenmatchen”, aldus de 39-jarige Welshman. “De spelers staan open voor de manier van spelen die Vincent (Kompany, red.) en ik willen: aanvallend voetbal. Ze zullen hun kansen grijpen - daar ben ik zeker van. In de voorbereiding hebben we onze wedstrijden goed gecontroleerd. Alleen in zone van de waarheid kan het nog beter. Ik vind dat we alvast een goeie start genomen hebben. Nu willen we dat ook tonen in het echte werk. We hebben de basiself in ons hoofd.”

Aanvoerder

Eén van de positieve verrassingen voor Davies is Peter Žulj. “We overwegen hem uit te spelen op de ‘zes’. Daar heeft hij tegen Hamburg getoond een meerwaarde te kunnen zijn voor de ploeg. Hij heeft er de kwaliteiten voor.” Over de speelkansen van nieuwkomers Sandler of Nasri wilde Davies weinig kwijt. “We mogen hen niet te veel pushen. We zullen zien of ze klaar geraken." In de spits zijn Thelin en Santini onzeker. “Pieter Gerkens heeft laten zien dat hij daar verrassend goed uit de verf komt. Dat is het leuke aan het introduceren van een nieuw spelsysteem. Soms speel je jongens uit op andere posities en doe je ontdekkingen.” Wie hoogstwaarschijnlijk wel aan de aftrap zal staan is speler-manager Vincent Kompany. “Of hij ook kapitein zal zijn? Niet per se. Ach, het is maar een aanvoerdersband. En we hebben meerdere leiders in de ploeg”, zegt Davies.

Anderlecht opent zondag (om 14u30) zijn seizoen in het eigen Lotto Park tegen KV Oostende. “Ja, we hebben veel jongens die nieuw zijn in de Belgische competitie. Maar we zijn goed voorbereid. We kennen de sterktes van Oostende en weten hoe wij zullen spelen. Wat onze ambities zijn? Europees voetbal. En goed voetbal brengen met topresultaten. We willen de nummer één worden. Daarom zijn Vincent en ik hier. We willen elke wedstrijd winnen. We denken aan niks anders, dat is onze mentaliteit.”

Davies is nu bijna twee maanden in België. “Maar veel heb ik nog niet veel gezien van het land”, grijnst hij. “We zijn in de voorbereiding vaak in het buitenland geweest. Ik heb nog niet de kans gekregen om het land te verkennen. Of dat later zal gebeuren zal afhangen van onze resultaten.”