Anderlecht stelt aanwinst Zulj voor, Verschueren nog niet klaar: “We zijn nog met een aantal transfers bezig” GVS

22 januari 2019

11u47 0 Anderlecht De man van de ommekeer? Anderlecht heeft vandaag zijn nieuwste aanwinst Peter Žulj (25) voorgesteld. De Oostenrijker is ‘de nummer 10' waar paars-wit al zo lang naar snakt. Sportief baas Michael Verschueren gaf aan nog met enkele transfers bezig te zijn. Vooral in de aanval komt er nog wat bij.

Een begenadigd verteller is Žulj (spreek uit als: ‘Zoel’) niet. Ook al omdat hij in het Engels de aanwezige pers te woord stond. “Iedereen kent mijn kwaliteiten en ik zal mijn uiterste best doen om die op het veld te tonen. Conditioneel ben ik nog niet 100 procent, maar ik hoop binnen 1 à 2 weken er helemaal te staan. Ik zag de match tegen AA Gent. De ploeg is goed, maar we moeten zien waar we nog beter kunnen. Als één team.”

Er wordt alvast veel verwacht van de beste speler in de Oostenrijkse competitie van het voorbije seizoen. “Ik weet dat dit de grootste ploeg van België is, maar overal is er druk. Ik hoop de oplossing te zijn voor de problemen van Anderlecht. Waarom ik pas op mijn 25ste voor een buitenlands avontuur kies? Vroeger toonde ik niet elke dag op training mijn kwaliteiten. Het voorbije seizoen deed ik dat wél. En dat loonde, want Anderlecht had interesse. Deze stap komt op het juiste moment.”

Niet enkel de Brusselaars, ook Empoli hengelde naar zijn diensten. De deal met de Italiaanse club was zelfs zo goed als rond. “Maar toen ik hier in Neerpede aankwam, zag ik het trainingscentrum. En ik sprak met de voorzitter en de sportieve directeur en had meteen een goed gevoel. In overleg met mijn vader koos ik dan voor Anderlecht. Mijn doel is international worden en prijzen pakken. Hier zit ik daarvoor goed.”

Michael Verschueren: “Nog enkele versterkingen”

Sportief directeur Michael Verschueren gaf aan dat de Oostenrijker niet de laatste versterking wordt. “Jullie moeten niet te veel verwachten, maar we zijn nog met een aantal transfers bezig. Dat zal ook afhangen van de opportuniteiten op de markt. Maar we beseffen dat we ons op een aantal plekken nog moeten versterken, dat gaf ook onze coach al aan. Vooral vooraan hebben we nog iets nodig. Op het middenveld zijn we voorzichtiger, we denken dat Žulj daar al de gewenste oplossing is.”

En vertrekkers? “Er zijn jongens die het moeilijk hebben om aan speelkansen te geraken. We laten die jongens dat weten en zoeken samen met hun entourage naar een gezamenlijke oplossing. Zo ook bij Vranjes. Pas op: het gaat hier niet om de kwaliteiten van de speler. Wel om een aantal extra factoren. Maar laat me eerst met de speler en z’n makelaar rond de tafel zitten om uit te klaren wat de beste oplossing is. Voorts is onze strategie om onze jeugdtalenten te beschermen en onze sterkhouders aan boord te houden. Met gekke salarissen waar wij niet tegenop kunnen, kunnen er altijd nog gekke dingen gebeuren. Maar ons signaal op de markt is: onze jeugd en sterkhouders zijn niet te koop.”