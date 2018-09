Anderlecht-spits plaatst Lukaku op zelfde hoogte als Ronaldo en vertelt over gesprek dat hij met hem had: "Ik dacht dat hij zou blijven slapen" Redactie

In een interview met Sport/Voetbalmagazine steekt Landry Dimata zijn ontzag voor Romelu Lukaku niet onder stoelen of banken. Eerder zette de huidige Anderlecht-spits de vroegere zelfs op dezelfde hoogte als Cristiano Ronaldo. Dimata, voor Vanhaezebrouck de toekomstige aanvalsleider van de Rode Duivels, legt uit waarom. Een extract uit het gesprek.

"Ze hebben dezelfde mentaliteit", verklaart Dimata in het sportweekblad. "Maar ik identificeer mij meer met Romelu omdat ik hem persoonlijk ken. Ik ben een jaar of twee geleden met hem bevriend geraakt na een match tussen Oostende en Anderlecht. Hij is mij toen na de wedstrijd komen complimenteren in de kleedkamer. Sindsdien zijn we contact blijven houden. Laatst is hij Dodi (Lukebakio, nvdr) en mij komen opzoeken in onze kamer. Hij heeft toen twee of drie uur met ons gesproken. Ik dacht op een bepaald moment dat hij bij ons zou blijven slapen."

Hij praat héél graag over voetbal. Zeker met jonge gasten.

"Tijdens dat lange gesprek heeft hij ons een paar dingen willen doen inzien. De kern van zijn boodschap was: nooit opgeven, wat er ook gebeurt. Hij heeft bij Chelsea een knauw gekend in zijn carrière. Maar wie heeft hem zijn voetbaltalent gegeven? Het was niet Chelsea. En Chelsea zou hem zijn talent ook niet afnemen. Hij vertelde ons dat we in alle omstandigheden zelfverzekerd moesten blijven. En ook belangrijk: je moet over een gezonde dosis karakter beschikken om te slagen."

Karakter heeft Romelu Lukaku in overvloed. Overal waar hij voetbalde, werd hij bekritiseerd. Intussen is iedereen het eens over zijn kwaliteiten.

"Ik probeer mij altijd in de psyche van de andere te verplaatsen. Maar in het geval van Romelu begrijp ik er niets van. Hij is niet gemeen. Integendeel. Hij heeft een positieve ingesteldheid, is een leidersfiguur, is een voorbeeld voor veel jongeren en hij scoort aan de lopende band. Je kan enkel van hem houden. Waar komt die kritiek dus vandaan? Maar hij put kracht uit die afkeurende commentaren. Hoe meer kritiek, hoe sterker hij ervan wordt."