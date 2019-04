Anderlecht-spelers in ontkenningsfase: “We kunnen winnen op Standard” PJC

08 april 2019

06u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 RSC Anderlecht Tegen beter weten in? Het geloof in de spelersgroep van Anderlecht is na de 1-2-nederlaag tegen Antwerp en de 0 op 9 in play-off 1 niet weg: “Europa blijft het doel.”

‘t Moet straf spul zijn, dat sommige spelers van Anderlecht drinken na een nederlaag. Hoe anders dan met zo een boutade het optimisme verklaren?

Andy Najar vertelde bijvoorbeeld hardop dat paars-wit “véél beter was dan Club Brugge en Antwerp”. “We missen gewoon wat geluk.” Alsof het dat maar is... Pieter Gerkens - verstandige kerel, deftige klap - was waarheidsgetrouwer: “Het is helemaal niet goed. We moeten dit keren. En snel.”

Maar hoe dóe je dat, als het je aan kwaliteit ontbreekt? “Die is er wel”, weerlegde Thomas Didillon. “Maar het zit momenteel allemaal tegen. Het heeft in elk geval geen zin om onophoudelijk te piekeren over wat gebeurd is. Beter focussen we ons op wat komt. Kopjes omhoog. Weer plezier vinden. Samen één front vormen.” “Winnen”, is volgens Didillon de enige remedie. “We moeten het niet moeilijker maken dan dat. Het kan, hoor, op Standard.”

Intussen neemt de druk wel toe. Deelname aan Europa is ver weg - het zou voor het eerst in 55 jaar zijn dat RSCA dat niet haalt, zo herinnerde de spionkop met een spandoek. Daarnaast kun je het je Anderlecht zijnde niet permitteren om wekelijks te verliezen. En dan zijn er nog de fans: die maakten gisteren amok aan de hoofdingang. “Het is nutteloos om onszelf extra stress op te leggen”, aldus Didillon. “Dat zou averechts werken.” Yannick Bolasie vulde aan: “We moeten naar de basis.”

Begrip voor onvrede fans

Veel tijd is er evenwel niet meer om bij te sturen. Vrijdag is daar alweer Sclessin. “Het zijn nog zeven matchen”, bleef Didillon optimistisch. “Europa blijft het doel.”

Met of zonder Fred Rutten? “Hij zal ons wel weten te helpen”, was Didillon duidelijk. “Zoals hij met mij deed, na die twee flaters. We hadden een goed gesprek, de coach is een uitstekende communicator, maar... Eenmaal de wedstrijd begint, is het aan ons, hé. Ik snap de onvrede bij de supporters, ze verdienen veel beter.”

Dat vond ook Najar, die al zes jaar op Neerpede rondloopt: “Hun reactie is logisch, hun standaarden liggen hoog. Maar ik kan enkel zeggen dat we echt alles geven.”

Of hij in mirakels - en dus winst in Luik - gelooft, wilde een collega nog van Bolasie weten. “Ja. We are Anderlecht, toch?” Weinig van gezien, de laatste tijd.