Anderlecht-sluitstuk Didillon in verdediging na 1 op 9: “Het is allemaal zo slecht niet. Ik mis objectiviteit” Pieter-Jan Calcoen

16 december 2018

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Het zal aan ons liggen... Anderlecht lijkt het winnen verleerd, maar keeper Thomas Didillon (23) verweert zich: “Je moet niet zo dramatiseren.”

Drie clean sheets in 18 competitieduels: trieste cijfers. Hoe kijk jij ernaar?

(haalt de schouders op) “Neutraal, want het is het collectief dat belangrijk is. Als we winnen, kan het mij amper schelen dat ik de nul niet heb kunnen houden.”

