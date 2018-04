Anderlecht slaat opnieuw toe en haalt flankaanvaller naar Astridpark: "Een van de grootste Albanese talenten" De voetbalredactie

16 april 2018

19u14 28 Anderlecht RSC Anderlecht heeft zijn tweede zomertransfer aangekondigd. Paars-wit haalt de 21-jarige Kristal Abazaj naar het Astridpark. De Albanese flankaanvaller geldt in zijn thuisland als een groot talent en tekent voor drie seizoenen plus optie.

Abazaj brak door bij FC Luftëtari. Zijn goede prestaties sprongen in het oog bij competitieleider FC Skënderbeu dat hem afgelopen winter binnenhaalde maar opnieuw uitleende aan de club waar het voor de pijlsnelle flankaanvaller allemaal begon. Dit seizoen scoorde hij 9 keer en gaf 2 assists in 28 wedstrijden. Bovendien bemachtigde hij ook een eerste cap bij de Albanese nationale ploeg.

Potentieel

“Kristal wordt gezien als een van de grootste Albanese talenten”, verduidelijkt sportief directeur Luc Devroe. “We zijn erg tevreden dat een veelbelovende spelers als hij voor paars-wit kiest. Ik ben er zeker van dat hij zijn potentieel hier kan waarmaken.”

“RSCA is een grote naam in het Europese voetbal, ook in Albanië. Ik ben erg blij dat ik mezelf verder kan ontwikkelen bij zo’n grote club en sta te popelen om hier aan de slag te gaan”, was ook de nieuwe aanwinst opgetogen. Het is de tweede transfer van Anderlecht en het nieuwe bestuur. Zaterdag trok paars-wit de Oekraïener Yevhen Makarenko aan. De 26-jarige defensieve middenvelder kwam over van KV Kortrijk en tekende een contract voor vier seizoenen.