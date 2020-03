Anderlecht schort alle trainingen op en staat buitenlandse spelers toe naar huis te vertrekken DMM

16 maart 2020

06u13 0 Anderlecht Anderlecht wacht niet op een beslissing van de Pro League omtrent de coronacrisis. Paars-wit heeft gisteravond laat zelf alle trainingen op Neerpede opgeschort.

In een persbericht op de clubwebsite schrijft de Belgische recordkampioen dat de drastische beslissing werd genomen na overleg met externe medische experten. De club handelt in het belang van de algemene in individuele gezondheid. “Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus hebben de sportieve staf, de medische staf en het management van RSC Anderlecht besloten om met onmiddellijke ingang alle trainingen op Neerpede op te schorten.”

Bedoeling is dat de spelers thuis blijven en hun conditie onderhouden via individuele trainingsprogramma’s. Spelers en staf zullen via digitale communicatie met elkaar in contact blijven. “Op deze manier wil RSC Anderlecht haar verantwoordelijkheid opnemen in de wereldwijde strijd die de verdere verspreiding van het virus moeten tegengaan. Door het annuleren van de groepstraining probeert de club bij te dragen tot het afvlakken van de curve met het aantal dagelijkse besmettingen”, klinkt het.

Verder krijgen buitenlandse spelers de toestemming om naar hun familie in hun vaderland te reizen. “Hierbij dienen ze rekening te houden met de nationale en internationale richtlijnen. Vanzelfsprekend volgen ze ook de algemeen geldende, proactieve maatregelen die overheden hebben voorgeschreven. (thuis blijven, handen wassen, afstand houden van derden, enz…). Deze richtlijnen blijven bij RSCA voor onbepaalde tijd van kracht tot er duidelijkheid is over het verdere verloop van de competitie.”

#RSCA schort alle trainingen op Neerpede open stuurt spelers naar huis, meer info op https://t.co/M9JoK9uf76



Le RSCA suspend les entraînements et renvoie les joueurs à leur domicile, plus d’infos sur https://t.co/WA4OJnvOti #COVID19BE #stayhome #besafe pic.twitter.com/MsgkFJLz7a RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link