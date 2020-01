Anderlecht: “Rensenbrink is de mooiste linksvoor uit de geschiedenis van RSCA” Redactie

25 januari 2020

22u44 0 Anderlecht Anderlecht rouwt om het overlijden van Rob Rensenbrink. “Dit is een zware slag voor wie van RSCA houdt”, klinkt het op de clubwebsite.

Dank je Robbie! Merci Robbie! In our purple hearts forever. 💜 #RIP Legend: https://t.co/XyIiN40UkV 😢 #RSCA pic.twitter.com/zvT4gUuXZx RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

“De directie, de spelers en de medewerkers van RSC Anderlecht wensen alle sterkte toe aan zijn echtgenote Corrie en hun naasten. Zijn overlijden is een zware slag voor wie van RSC Anderlecht houdt”, valt op de clubwebsite te lezen.

“Rob Rensenbrink is een absoluut clubicoon. De ‘slangenmens’ is de mooiste linksvoor uit de geschiedenis van RSCA en hij was een van de architecten van de eerste belangrijke Europese successen van de club.”

“Zijn onnavolgbare techniek, zijn sierlijkheid en zijn neus voor doelpunten hebben de supporters van Sporting Anderlecht en alle voetballiefhebbers ter wereld jarenlang in vervoering gebracht. We zijn erg trots dat hij onze kleuren negen mooie seizoenen gedragen heeft.”

“Rob en zijn echtgenote waren graag geziene gasten in Anderlecht. Zij maken voor eeuwig deel uit van de paars witte familie. Dank voor alles Robbie! We zullen je nooit vergeten.”

Club Brugge rouwt mee:

RIP Rob Rensenbrink.



De Nederlander speelde van 1969 tot 1971 bij Club en scoorde 24 goals voor Blauw-Zwart.



Onze oprechte deelneming aan familie, vrienden en kennissen. #YouNeverWalkAlone pic.twitter.com/wnKRFkSCMA Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link