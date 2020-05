Anderlecht rekent op Dimata, maar blijft ook voorzichtig



Pieter-Jan Calcoen

12 mei 2020

05u00 0 Anderlecht Nany Dimata (22) is terug. ­Althans, dat beweert de spits zelf. Anderlecht rekent op Dimata voor ­volgend seizoen, maar blijft voorzichtig.

457 dagen. Zo lang is het geleden dat Nany Dimata een wedstrijd voor Anderlecht afwerkte – een 0-0 tegen Zulte ­Waregem. Een kraakbeenletsel aan de rechterknie zorgde er vervolgens voor dat Dimata meer dan een jaar aan de kant stond. Maar kijk, nu is hij “helemaal in vorm na een zware periode”, zo schrijft de voormalige belofteninter­national op ­Instagram.

Dat komt Anderlecht goed uit. De club zit krap bij kas om versterking te halen – een nieuwe doelman vinden en tegelijk de selectie afslanken is de prioriteit –, maar Dimata zou als het ware een ‘gratis’ aanwinst kunnen zijn. Toch is er naast optimisme ook voorzichtigheid op Neerpede. “Want na zo een lange blessure is het niet evident om terug te komen.”

Hoopgevend

Bemoedigend alvast is dat Dimata tijdens de laatste trainingen een prima indruk gaf. Hij gaat vol­uit, kan kort draaien en ook de pass- en afwerkingsvormen verlopen pijnloos. RSCA hoopt dat de aanvaller de groepssessies even vlot verteert. Ter herinnering: sinds zijn operatie in de play-offs vorig seizoen – een ingreep uitgevoerd door een buitenlandse arts – trainde Dimata enkel individueel.

Kent Dimata geen terugval – en daar is de Brusselaar zelf gerust in, getuige zijn post op sociale media –, dan voorziet Vincent Kompany voor hem een plaats in zijn spelersgroep. Die garantie heeft de entourage van de spits gekregen. Kwam dat geruststellende nieuws van Kompany er niet, dan was het kamp-­Dimata op zoek gegaan naar een oplossing (lees: een transfer).

Het ziet er dus naar uit dat het niet zo ver komt. Dimata heeft zich na verschillende meningsverschillen over zijn revalidatie en een niet-selectie voor de winterstage opnieuw verzoend met paars-wit. Omgekeerd gelooft ook de club in hem: hij moet de concurrentie aangaan met Kemar Roofe en Antoine Colassin. Enkel als één van hen uitvalt of vertrekt, komt er een vervanger.

Voor zijn blessure was Dimata een onbetwiste titularis in het Lotto Park. Roberto Martínez zag toen zelfs een potentiële Duivel in hem. Vraag is nu of Dimata dat niveau terugvindt.