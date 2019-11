Anderlecht recupereert Chadli voor duel tegen Cercle, pas kort voor aftrap beslissing of hij start Redactie

03 november 2019

Anderlecht recupereert Nacer Chadli voor het thuisduel tegen Cercle Brugge (14u30). De Rode Duivel miste de wedstrijden tegen Eupen en AA Gent door een kuitblessure, maar is voldoende fit geraakt voor de partij van vanmiddag. Of Chadli meteen aan de aftrap komt tegen de rode lantaarn uit de Jupiler Pro League, wordt pas kort voor de wedstrijd beslist. Zijn terugkeer kan paars-wit in elk geval een enorme boost geven. De Luikenaar was sinds zijn komst naar het Lotto Park al goed voor vijf doelpunten en vier assists.