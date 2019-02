Anderlecht reageert verontwaardigd op inbeslagname door Mogi Bayat Pieter-Jan Calcoen en Jan Mosselmans

19 februari 2019

23u04 10 Anderlecht Als een slag onder de gordel. Zo ervaart Anderlecht de inbeslagname van Mogi Bayat. De club gaat in beroep in kortgeding.

Transparantie. Daar hamert de nieuwe bewindsploeg van Anderlecht op - voorzitter Marc Coucke en sportief directeur Michael Verschueren op kop - wat betreft de samenwerking met makelaars. Het standpunt van de club in de nasleep van operatie Propere Handen was dan ook duidelijk: met figuren als Dejan Veljkovic en Mogi Bayat zou men zeker geen inkomende transfers meer regelen. Daarnaast besliste RSCA om tijdelijk de betalingen aan makelaars te staken. “De club maakte hiermee een statement als voorvechter van een clean voetbalmilieu”, zo klonk het in een perscommuniqué gisteravond laat.

Het spreekt voor zich dat ook Mogi Bayat, één van de hoofdfiguren in het voetbalschandaal, in deze context geen geld meer kreeg van Anderlecht. Een serieuze tegenvaller voor de voormalige huismakelaar van paars-wit, want hij kon nog aanspraak maken op een forse som voor geleverde diensten. Zo had hij onder meer ex-coach Hein Vanhaezebrouck in zijn portefeuille zitten, was hij betrokken bij de inkomende transfers van Sven Kums, Adrien Trebel en Kara Mbodj, en was hij ook één van de tussenpersonen die Sofiane Hanni naar Spartak Moskou bracht.

Procedureslag

Vandaar ook dat Bayat gisteren frontaal de aanval inzette. Via een deurwaarder liet zijn vennootschap, na de uitspraak van een beslagrechter, beslag leggen op een lopende rekening van paars-wit. Concreet wil Bayat dat de commissies voor zijn tussenkomsten - het zou gaan om facturen van een gans jaar voor meer dan een miljoen euro - zo snel mogelijk op zijn bankrekening verschijnen. Anderlecht zegt “verontwaardigd” te zijn.

Op Neerpede zien ze in de actie van Bayat een bewuste destabilisatiepoging, vooral omwille van de timing. Op dit moment worden de licentiedossiers behandeld - schulden aan ‘leveranciers’ kunnen een negatieve invloed hebben - en er is ook een kapitaalsverhoging aan de gang. Coucke beschouwt dit dan ook als een slag onder de gordel van een figuur die hij liefst zo snel mogelijk uit het voetbal zou zien verdwijnen.

Anderlecht is hoe dan ook niet onder de indruk. Op de website staat dat de aanpak niet veranderen zal. “Zolang er geen duidelijkheid is, voeren wij geen betalingen uit. We zullen onze rechten via de rechtbank verdedigen.” RSCA gaat wellicht vandaag al in beroep in kortgeding tegen het vonnis bij de beslagrechter. Het ziet ernaar uit dat dit een procedureslag wordt.

Trebel

Vraag is hoe Anderlecht de komende maanden met Bayat zal samenwerken. Zo liet Trebel al uitschijnen dat hij enkel vertrekt met de hulp van Bayat. Dat zou betekenen dat Coucke en Verschueren toch weer met de Franse Iraniër rond de tafel moeten zitten. In de wintermercato gebeurde dat ook al toen Nantes Bayat, buiten de wil van Coucke en Verschueren, aanstelde als mandataris om de terugkeer van Kara af te handelen.

Bij Anderlecht verwees men ‘on the record’ naar de mededeling op de website, Bayat mag simpelweg niet met de media praten en deed dat dan ook niet. Mogelijk vandaag al zullen beide partijen wel communiceren.