Anderlecht - Racing Genk in cijfers: grijpt Stuivenberg de laatste reddingsboei? Dieter Peeters

10u30 0 BELGA Anderlecht Racing Genk gaat voor de 32ste keer in zijn bestaan op bezoek bij Anderlecht. De verplaatsing naar het Astridpark is voor de Limburgers, die dringend punten nodig hebben, vaak een lastige opdracht. Anderlecht won immers 18 van de 31 duels, Genk slechts 6 maal en 7 keer werd het een gelijkspel. De laatste keer dat paarswit thuis verloor van Genk dateert al van de Play-offs in het seizoen 2012-2013, toen Vossen en Kara een treffer van Nuytinck uitwisten.

Genk scoort vlot, Anderlecht pakt punten

Racing Genk scoorde dit seizoen al 17 keer. Niet slecht voor een ploeg op de elfde plek. Anderlecht, dat vierde staat, scoorde slechts 15 keer. Maar behaalde dus wel 7 punten meer. Vooral op verplaatsing tonen de Limburgers zich trefzeker met 11 doelpunten (2,2 per match). Ze kregen er echter ook 11 tegen, waardoor ze maar 5 punten pakten in evenveel uitwedstrijden. Anderlecht scoorde thuis nog maar 7 goals in 4 matchen (1,75 per match), maar verzamelde daar wel 9 punten mee.

BELGA

Spetterend slot?

Zowel Anderlecht, als Genk maken vaak het verschil op het einde van de wedstrijd. Paarswit scoorde al 7 van zijn 15 goals, bijna de helft dus, in het laatste kwartier. Zo won de kampioen al tien punten. Bovendien verloren ze nog geen enkel punt in het slot van een wedstrijd. Ook Genk scoorde al veel late goals: 6 van de 17 vielen in het laatste kwartier. De Genkenaren pakten zo vier extra punten, maar verloren er ook al één in het slot, tegen Waasland-Beveren op de eerste speeldag.

Boeckx of Sels?

Met Vanhaezebrouck aan het roer is de keeperskwestie bij Anderlecht opnieuw geopend. Op KV Mechelen speelde Boeckx, tegen PSG verdedigde Sels het doel. Geen van beide kon echt overtuigen. Kiest Hein voor de ervaring van Boeckx of voor het talent van Sels, zijn poulain van Gent? De cijfers geven Sels op dit moment een licht voordeel. Hij incasseert slechts om de 77 minuten een doelpunt, terwijl dat bij Boeckx om de 60 is. De Rode Duivel hield ook al drie clean sheets, Boeckx nog maar één.

BELGA

Flitsende flanken bij Genk

Wie er ook in doel staat, hij zal moeten opletten voor de Genkse flankvoorzetten. De jongens van Albert Stuivenberg scoorden al 7 keer op een center, vooral de rechtsachters Maehle en Mata beschikken over een goede voorzet. Samen verzamelde zij zo al 4 assists. Net die ballen van de flank zijn een zwak punt bij de Anderlecht-defensie, want ze slikten zo al 6 van hun 10 goals.

Photo News