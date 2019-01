Anderlecht praat in zoektocht naar nieuwe coach met Hjulmand, Rutten alternatief



PJC/MJR/SK

06 januari 2019

13u54

Bron: Eigen berichtgeving 10 Anderlecht Kasper Hjulmand moet de nieuwe coach van Anderlecht worden. RSCA onderhandelt met de 46-jarige Deen en zit in de laatste rechte lijn. Springt de deal alsnog af, dan komt Fred Rutten (56) in beeld als alternatief.

In de zoektocht naar een vervanger voor Hein Vanhaezebrouck is Anderlecht uitgekomen bij Kasper Hjulmand. De Deense coach van Norsjaelland, die bekend staat om zijn attractieve voetbal en veel jeugd laat doorstromen, is de topkandidaat. De voorbije dagen vonden er onderhandelingen plaats tussen club en trainer, de twee partijen lijken er snel uit te komen. Maar…

Probleem is de stugge houding van Nordsjaelland, dat zijn T1 niet wil verliezen. Het vraagt meer dan 1 miljoen euro als afkoopsom, een bedrag dat Michael Verschueren aan de hoge kant vindt. De komende uren zal RSCA proberen een vergelijk te vinden met de Denen.

Lukt dat niet, dan is Fred Rutten het alternatief. De Nederlander is wel vrij, maar weet dat hij slechts tweede keuze is. Ook met hem waren er al verkennende gesprekken.