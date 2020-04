Anderlecht pleit voor éénmalige competitie met 18 clubs én stelt voor om Europese inkomsten komende drie seizoenen te verdelen TLB/ABD

06 april 2020

17u22 26 Anderlecht Anderlecht is voorstander van een éénmalige competitie met achttien ploegen en stelt voor om de Europese inkomsten de komende drie seizoenen te verdelen onder de profclubs. Dat werd duidelijk in een dubbelgesprek tussen CEO Karel Van Eetvelt en Vincent Kompany. Van Eetvelt zegt daarin ook dat voorzitter Marc Coucke wilt dat hij zijn plaats in de Raad van Bestuur van de Pro League inneemt.



Van Eetvelt zegt in het dubbelgesprek dat Marc Coucke liever niet meer in de schijnwerpers staat als lid van de Raad van Bestuur van de Pro League. “Bij mijn aanstelling heeft hij duidelijk aangegeven dat hij in de toekomst een ceremoniële voorzitter wil zijn, die op de achtergrond blijft. Hij heeft mij als CEO verregaande bevoegdheden gegeven”, aldus Van Eetvelt. “Marc wil ook dat ik zijn plaats in de Raad van Bestuur van de Pro League overneem. In juni wordt het nieuwe bestuur verkozen, dan stel ik me kandidaat.”

Een werkgroep binnen de Pro League - bestaande uit Croonen (RC Genk), Louwagie (AA Gent), Cordier (Zulte Waregem), Allijns (KV Kortrijk) en Bormans (Union) - moet nu gaan beslissen hoe het verder moet met het Belgisch voetbal nu de competitie is stopgezet.“Het standpunt van RSCA is daarin heel duidelijk”, klinkt het. “Wij pleiten voor een maximale solidariteit op elk vlak. Sportief gezien denken wij dat de enig mogelijke conclusie is om volgend seizoen in 1A met 18 ploegen te spelen. Dit geldt evenwel enkel voor het volgend seizoen, de coronacrisis is niet het moment om over een nieuw competitieformat na te denken.”

De Europese plaatsen kunnen dit seizoen logisch worden toegewezen op basis van de plaats in de rangschikking na 29 speeldagen. Die clubs moeten dan solidair zijn met de andere clubs Karel Van Eetvelt, CEO van Anderlecht

Verdeling Europese inkomsten

Maar niet alleen sportief pleit Anderlecht, dat “enorme schulden heeft opgebouwd”, voor solidariteit tussen de Belgische profploegen. Ook op financieel gebied hoopt paars-wit op eensgezindheid. Het stelt voor dat de komende drie seizoenen een substantieel deel van de Europese inkomsten verdeeld wordt over alle clubs. “Die solidariteit zal nodig zijn, want de impact van corona op ons voetbal zal zeer groot zijn”, beseft Van Eetvelt.

“De Europese plaatsen kunnen (dit seizoen) logisch worden toegewezen op basis van de plaats in de rangschikking na 29 speeldagen. Die clubs moeten dan solidair zijn met de andere clubs. En we zijn ervan overtuigd dat Anderlecht hier ook zijn bijdrage zal leveren, want wij hebben de absolute ambitie om vanaf de zomer van 2021 weer elk seizoen Europees te spelen.”

Uiteraard is het voor Michael Verschueren mentaal niet makkelijk om van een rol in de picture naar een rol in de schaduw te gaan Karel Van Eetvelt, CEO van Anderlecht

“Het is nu aan Verschueren om kans te grijpen”

Ook Michael Verschueren komt ter sprake in het gesprek tussen Kompany en Van Eetvelt. Na de komst van Peter Verbeke zal hij meer op de achtergrond werken. “Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met Michael en ik stel vast dat hij probeert om zijn nieuwe functie goed in te vullen”, zegt Van Eetvelt daarover. “Uiteraard is het mentaal niet makkelijk om van een rol in de picture naar een rol in de schaduw te gaan, maar ik zie wel dat hij zijn nieuwe rol ter harte neemt. Ik hoop echt voor Michael dat hij opnieuw zijn draai vindt en dat de hetze rond zijn persoon nu stopt. Dat is ook in het belang van RSCA.”

“De kaarten liggen eenvoudig”, verduidelijkt de Anderlecht-CEO de hiërarchie. “Peter Verbeke is aangetrokken om samen met Vincent Kompany het sportieve beleid te voeren. Ik had voor Michael Verschueren andere taken in gedachten, maar hij wou heel graag bij het sportieve betrokken blijven en hij heeft mij overtuigd om het nieuwe team bij te staan met zijn financiële bagage en in de onderhandelingen. Het is nu aan hem om die kans te grijpen.”