Anderlecht opent zijn deuren: welkom om te trainen, maar afstand houden

13 april 2020

09u48 120 Anderlecht Neen, Anderlecht heeft de collectieve trainingen niét hervat. Maar het wil zijn spelers vanaf nu wel de mogelijkheid bieden individueel te trainen op Neerpede, in kleine groepjes, de regels van de social distancy strikt respecterend. Twee derde van de spelersgroep ging daar vrijwillig op in.

De inwoners van de Neerpedestraat in Anderlecht waren het al lang niet meer gewoon. Maar gisteren verschenen toch weer auto’s op de parking van het trainingscentrum van paars-wit. Een beperkt aantal, en telkens netjes met een parkeerplaats tussen. Opvallend ook: de spelers bleven in hun auto zitten tot Rodyse Munienge, de persoonlijke assistent van Vincent Kompany, hen het teken gaf om zich één voor één naar het trainingsveld te begeven. De kleedkamers bleven dicht. De spelers kwamen in trainingsplunje naar Neerpede, ze keerden in dezelfde uitrusting terug naar huis, zonder douchen.

De voorbije weken hadden de spelers - thuis - individuele trainingsprogramma’s afgewerkt. Dagelijks werden er via Zoom, een systeem van videoconference, ook trainingssessies op afstand georganiseerd, in kleine groepjes. Alles werd nauwgezet gemonitord.

Kot te klein

Maar voor veel jongens, vooral zij die in appartementen in het Brusselse wonen, werd het steeds moeilijker om in gezonde trainingsomstandigheden de conditie op peil te houden. Met het goede weer is de (recreatie)druk op de schaarse open ruimte in de Brusselse regio immers bijzonder groot.

Na overleg tussen spelers en staf werd daarom besloten de deuren van Neerpede weer open te zetten. Dagelijks kan er getraind worden in groepjes van 6 tot 8. Een strakke dagplanning wordt iedere dag opgemaakt, waarbij de ene groep pas kan beginnen trainen wanneer de andere weer naar huis is.

Deze trainingen zijn op vrijwillige basis en hebben zeker ook de bedoeling de mentale sleur te doorbreken. Daarom was het geen verrassing dat twee derde van de spelersgroep zich gisteren, met een brede glimlach, op Neerpede meldde, ondanks het afstaan van het maandloon voor april. Onder meer Chadli, Van Crombrugge, Doku, Amuzu, Murillo, Sardella en Lawrence tekenden present. En ook Kompany was er. Jongens als Vlap en Pjaca, die in hun thuisland vertoeven, werken thuis verder aan de conditie. Vlap bijvoorbeeld post dagelijks filmpjes van zijn work-outs.

Vercauteren weer echt T1

Wie gisteren ook aanwezig was op Neerpede, was Frank Vercauteren. De T1 van paars-wit werd een drietal weken geleden op technische werkloosheid gezet maar bleef zijn spelers wel nauwgezet opvolgen. Sinds gisteren veranderde zijn statuut weer en mag hij zich opnieuw volwaardig hoofdtrainer van Anderlecht noemen.

Wat met competitie?

De competitie in België ligt al weken stil door de uitbraak van het coronavirus. De Raad van Bestuur van de Pro League kwam begin deze maand met de aanbeveling om de competitie definitief stop te zetten en het leek een uitgemaakte zaak dat de Belgische clubs dat op een algemene vergadering (op 15 april) zouden bekrachtigen. Ook de persoonlijke kritiek van UEFA-baas Ceferin, die er mee dreigde de Belgische Europese tickets af te nemen, had die plannen niet gewijzigd.

Tot vorige woensdag. “De algemene vergadering zal nu plaatsvinden op 24 april.” Niet toevallig verzamelt op 23 april het Uitvoerend Comité van de UEFA. De kans is groot dat daar beslist zal worden of landen die hun competitie vroegtijdig stopzetten ook effectief zullen bestraft worden. Als dat het geval zou blijken, dreigen heel wat clubs – ook zij die rekenen op solidariteit – geld mis te lopen. De kans is niet onbestaande dat het stemgedrag van de Pro League daarom toch zou draaien. En dat de Belgische competitie tóch niet voortijdig stopgezet zou worden. Onder meer om klaar te zijn voor dat scenario, zijn verschillende clubs dus opnieuw aan het trainen gegaan.



