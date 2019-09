Anderlecht op een zucht van Galatasaray-spits Diagne PJC

01 september 2019

11u23 10

Het ziet ernaar uit dat Mbaye Diagne (27) de nieuwe spits van Anderlecht wordt. De afrondende onderhandelingen werden ons gemeld vanuit de entourage van de speler. Diagne is een voor voetbalquizzers bekende naam, want de Senegalees van Galatasaray heeft een verleden in onze competitie: hij speelde al eens op uitleenbasis bij Lierse en Westerlo. Anderlecht zou Diagne huren voor één seizoen, waarschijnlijk met aankoopoptie. De international is een jongen die de goal weet staan: vorig seizoen bij Kasimpasa maakte hij er twintig in zeventien wedstrijden, waarna Galatasaray hem voor twaalf miljoen euro wegplukte. Ook daar scoorde Diagne nog tien keer, inmiddels is hij er op een zijspoor beland, mede door de nakende komst van Falcao. Voor Vincent Kompany zou de komst van de aanvaller als een geschenk uit de hemel komen: paars-wit is al sinds de voorbereiding op de sukkel met zijn negens. Mocht de deal alsnog afspringen - wat niet de verwachting is -, dan zijn er alternatieven.