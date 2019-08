Anderlecht ontwaakt met 2 op 9, onze analist Marc Degryse weet: “Grote test voor Coucke” Stephan Keygnaert

10 augustus 2019

11u40 2 Anderlecht Hebben RSC Anderlecht en zijn fans een woelige nacht achter de rug? Paars-wit is een plezier om naar te kijken – gisteravond weer –, maar de 2 op 9 tegen Oostende, Moeskroen en KV Mechelen is even hard als ongenadig. “Wanneer komt Anderlecht op een play-off 1-stek?”, vraagt onze analist Marc Degryse zich af. U krijgt zijn analyse vandaag uitzonderlijk gratis te lezen.

Elke dag de analyses van Marc Degryse en onze andere topanalisten lezen? Klik HIER voor meer info over HLN+.

“Ik heb eens gekeken naar hun komende programma – naar Kortrijk, naar Genk, thuis tegen Standard, en dan na de interlandbreak thuis tegen Antwerp en naar Club. Goh, dan stel ik mij drie vragen: ‘Wanneer komt de eerste zege? Wanneer is Anderlecht weg uit de rechterkolom? Wanneer komen ze op een play-off 1-plaats?”

“Je kunt het glas halfvol zien en halfleeg. Laat mij beginnen met het halfvolle glas. Anderlecht brengt attractief voetbal – en dat moet in deze club voorop staan. Ik zie weer de stijl van het huis: dominant willen zijn en de tegenstander achter de bal doen lopen. Als Roger Vanden Stock zich afvraagt waarom de fans zo mild zijn, heeft-ie daar meteen een simpel antwoord: omdat die fans hun Anderlecht weer herkennen.”

“Daarnaast is de doorstroming van de jeugd natuurlijk goud voor de club. Ook daarin zie je de roots van Anderlecht – al die jonkies hebben goeie voetjes en zijn comfortabel aan de bal.”

Ook Kompany zal beseffen dat een club als Anderlecht wel eens punten moet pakken. Zoniet – sorry voor de omschrijving – blijf je een beetje lucht verkopen. Marc Degryse

“Ook wil ik drie nieuwkomers aanstippen die wat mij betreft de kwaliteiten hebben om Anderlecht te brengen naar de top: Sandler – borst vooruit, goeie inspeelpass, zowel kort als lang –, Vlap, die gisteren zonder goed te spelen drie keer in scoringspositie kwam, en natuurlijk Kompany zelf. Als ik zie hoe de voorzitter in een moddergevecht terechtkomt met de ex-voorzitter, dan kan ik alleen maar vaststellen dat Vincent Kompany de absolute norm is voor elegantie op en naast het veld. Hij is RSC Anderlecht.”

“Maar daarnaast staat een halfleeg glas... De kortetermijnresultaten, hé. Wanneer gaan ze beginnen te winnen? Want dat heb je toch nodig, hoor, opdat iedereen binnen de club op adem zou kunnen komen. Ook Kompany zal beseffen dat een club als Anderlecht wel eens punten moet pakken. Zoniet – sorry voor de omschrijving – blijf je een beetje lucht verkopen. Ik ben zeker dat het proces nog zal gepaard gaan met diepe dalen. Dat zal voor druk zorgen op de club. En dan is de vraag of Coucke en Michael Verschueren kunnen omgaan met de situatie. Als zij bij de minste kritiek in een kramp schieten en de voorzitter grijpt naar zijn twitter, loopt het slecht af. Ze zullen toch moeten leren om overal boven te staan. Dat ze een lesje leren aan Kompany.”

“Ten tweede heeft deze ploeg echt nog wel hiaten. De positie van diepe spits is de prioriteit. Ik hoop voor Anderlecht dat Kemar Roofe weet wat van hem verwacht wordt. Ik moet zeggen dat Zulj tegen Mechelen al wat beter speelde, maar wat mij betreft mist hij de nodige explosiviteit. En dan is er nog Nasri van wie ik niet begrijp dat hij momenteel Yari Verschaeren naar de bank verwijst. Nasri is fysiek absoluut nog niet in orde. Ik denk niet dat-ie gisteren veel sprintjes heeft getrokken.”

Ik geloof nooit dat Anderlecht kampioen wordt. Ik weet zelfs niet of Anderlecht voor Nieuwjaar al op een play-off 1 plaats zal staan. Marc Degryse

“Ook hier heb ik nog een derde puntje, met name de keerzijde van de medaille van de jeugd. Die jongens hebben een gebrek aan dosering en volume. Logisch, ik weet het, maar het mag niet zijn dat Aumzu en Doku aan tweehonderd per uur starten en na een halfuur niet eens meer aan honderd kunnen vlammen. Als je de komende weken tegen fysiek sterke ploegen moet, zoals Antwerp of Standard, kom je op die manier gegarandeerd zwaar in de problemen.”

“En eigenlijk is mijn lijstje met minpuntjes toch nog wat langer... Hoeveel scorend vermogen zit er in deze ploeg? Vergeet de backs, vergeet Zulj, Doku speelde pas zijn derde match op het hoogste niveau, Nasri is niet fit, en Amuzu heeft in dat anderhalfjaar in de eerste ploeg drie goals of zo gemaakt. Dan blijft niet veel meer over, hé, om goals te maken...”

“Mijn conclusie is: ik geloof honderd procent in het project van Kompany. Dat komt goed. Maar precies door het rijtje minpuntjes dat ik opsom, kan ik niet garanderen dat Kompany dit seizoen zijn doel al bereikt. Ik geloof nooit dat Anderlecht kampioen wordt. Ik weet zelfs niet of Anderlecht voor Nieuwjaar al op een play-off 1 plaats zal staan. En dát wordt de grote uitdaging: hoeveel geduld zal Marc Coucke hebben? Zal hij aanvaarden dat het parcours er een wordt van veel vallen en weer opstaan? Coucke is het niet gewoon om tegenslag te kennen. Dan heeft hij de neiging om de schuld op een ander te steken en moeten er slachtoffers vallen. Anderlecht komt terug, mensen – zeker weten. Dankzij Vincent. Maar zal Marc Coucke aanvaarden dat het succes eerder laat dan vroeg komt? Zal Marc Coucke aan de druk weerstaan? Dat is de grote test.”