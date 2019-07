Anderlecht ontsnapt aan match achter gesloten deuren Redactie

22 juli 2019

17u04 0 Anderlecht Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft beslist dat Anderlecht geen duel achter gesloten deuren moet spelen na de gestaakte play-offwedstrijd vorig seizoen op bezoek bij Standard op 12 april. De straf van de Geschillencommissie - één match zonder publiek - is door het BAS omgezet naar een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren voor een periode van drie jaar.

Paars-wit ontving komende zondag KV Oostende hoe dan ook voor een vol huis. De sanctie - die dus niet werd bevestigd - telde hoe dan ook pas vanaf de thuismatch tegen KV Mechelen. Bij de boete van in totaal 6.000 euro, waarvan 1.000 uit een voorwaardelijke straf, de 5-0-forfaitnederlaag en een verplichte sensibiliseringscampagne legden de Brusselaars zich eerder wel neer.

Om de match achter gesloten deuren te omzeilen, voelde Anderlecht zich gesterkt door een uitspraak van het BAS in 2017. De laatste Belgische wedstrijd die definitief gestaakt werd, was immers de Waalse derby tussen Charleroi en Standard op 4 december 2016. De clash in het Stade du Pays werd toen stilgelegd bij een 1-3-voorsprong voor Standard en nooit meer verder afgewerkt. Geen van beide clubs kreeg punten, omdat ze verantwoordelijk werden gehouden voor de incidenten. In eerste aanleg kreeg Standard ook twee matchen achter gesloten deuren opgelegd, maar die werden via het BAS geschrapt. Hetzelfde geldt nu voor Anderlecht.