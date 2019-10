Anderlecht ontslaat TD Arnesen en haalt Vercauteren als hoofdcoach Pieter-Jan Calcoen

03 oktober 2019

14u31 434 Anderlecht Anderlecht blijft woelig. De club heeft technisch directeur Frank Arnesen aan de deur gezet. Sinds de komst van Vincent Kompany was Arnesen onbelangrijk geworden op Anderlecht. Daarnaast gaat paars-wit de staf herschikken, Frank Vercauteren komt de club versterken. De gewezen speler en trainer van Anderlecht neemt de functie van T1 over van Simon Davies, die wel bij de staf blijft als veldtrainer.

Op 20 december 2018 stelde Anderlecht Arnesen - op dat moment aan de slag bij PSV - aan met een duidelijke doelstelling. ‘Make RSCA great again.’ Zijn wapens: een groot netwerk, gekoppeld aan voetbalverstand. Maar toen paars-wit een half jaar later Vincent Kompany aanstelde als speler-trainer en de club zich oriënteerde op de toekomstvisie van de centrale verdediger, geraakte Arnesen al heel snel op het achterplan.

Frank Arnesen vertrekt na de bekendmaking van het nieuws op Neerpede:

De slechte resultaten zijn allerminst te wijten aan Arnesen. Maar ze dwingen Kompany wel om zijn beleid bij te sturen. De ongeloofwaardige Simon Davies moet vertrekken als officieuze hoofdcoach en wordt louter veldtrainer. In de plaats van Davies komt Frank Vercauteren. Die was bij OHL aan de slag als sportief adviseur en kan op dat vlak dus ook een rol invullen op Anderlecht. Arnesen was meer dan ooit overbodig.

Het integrale persbericht van Anderlecht:

“Na intens intern overleg de voorbije dagen heeft de directie van RSC Anderlecht vanmiddag Frank Vercauteren aangesteld als nieuwe hoofdcoach van de club. Vercauteren neemt die functie over van Simon Davies, die wel bij de staf blijft als veldtrainer. De beslissing is weloverwogen en wordt door iedereen binnen de sportieve leiding unaniem gedragen. “Laat het duidelijk zijn dat Vincent Kompany als speler-manager de playstyle en voetbalvisie van RSC Anderlecht blijft belichamen. Met Franky Vercauteren krijgt hij nu een ervaren coach die als T1 vanzelfsprekend de volledige verantwoordelijkheid op wedstrijddagen zal dragen, en ook een klankbord zal zijn voor de vele uitdagingen van zijn vernieuwend project”, verduidelijkt sportief directeur Michael Verschueren. Vercauteren ondertekende een contract voor 2,5 seizoenen.”

“Voorzitter Marc Coucke, sportief directeur Michael Verschueren en speler-manager Vincent Kompany hadden de voorbije dagen verschillende strategische gesprekken over de huidige sportieve situatie van de club. Samen kwamen ze tot de conclusie dat een hervorming van de technische staf voor alle partijen een meerwaarde zou zijn.”

“Franky Vercauteren is een man van het huis, met een enorme voetbalbagage en een onmiskenbare kennis van de Belgische competitie. Tegelijk past de nieuwe hoofdcoach volledig binnen de voetbalfilosofie van RSCA. “Frank is iemand die met de jeugd wil en kan werken, dat heeft hij in het verleden meermaals bewezen. Bovendien staat hij ook voor attractief en offensief voetbal. In de gesprekken is duidelijk gebleken dat hij de visie, die Kompany binnen deze club opnieuw heeft geïnstalleerd, volledig wil onderschrijven en verder wil helpen ontwikkelen.”

“Simon Davies blijft aan boord bij RSC Anderlecht en zal als veldtrainer een andere belangrijke rol blijven spelen binnen de technische staf. “Simon heeft zich van bij het begin enorm hard ingezet om zijn rol als T1 binnen deze structuur volwaardig op te nemen. We kunnen hem weinig verwijten, maar we moeten durven bijsturen, waar dat nodig is. Simon kent perfect de voetbalprincipes die we in het team willen slijpen. En daarom is het belangrijk dat hij als veldtrainer zijn goeie werk blijft voortzetten, evident in functie van de opstelling en tactische richtlijnen die Franky voor ogen heeft.” weet Verschueren nog.”

Vercauteren vanaf volgende week aan de slag

“Franky Vercauteren neemt deze week afscheid bij zijn huidige club OH Leuven. Vrijdag woont hij de wedstrijd tegen Charleroi nog bij in de tribunes, maar vanaf volgende week neemt hij zijn rol als hoofdtrainer bij RSC Anderlecht op. Vercauteren speelde van 1975 tot 1987 voor de club. Hij was één van de meest succesvolle spelers en was later ook, van 1998 tot 2007, assistent en hoofdcoach bij paars-wit.”

“Vincent Kompany vond Franky Vercauteren zelf ook de juiste man op de juiste plaats om zijn team te versterken. “Frank was mijn coach bij Anderlecht én bij de Rode Duivels. Ik weet waar hij voor staat en ken zijn principes. Hij kan de perfecte T1 zijn binnen het team waarmee we werken. Zijn inzicht, kennis van het Belgische voetbal, zijn autoriteit langs de lijn. Tijdens onze eerlijke, interne analyses kwamen we tot de conclusie dat dit in het belang van de club de beste keuze was.”

“Tevens besliste de club ook om afscheid te nemen van technisch directeur Frank Arnesen. De Deen kwam bijna een jaar geleden in dienst bij de club. “Frank zette de scoutingscel op punt en had onder meer zijn aandeel in de transfers van Michel Vlap, Derrick Luckassen en het jonge Noorse talent Kristian Arnstad. We bedanken Frank uiteraard voor alles wat hij ons heeft bijgebracht en wensen hem alle succes in zijn verdere carrière”, besluit Michael Verschueren.”

Rust en vertrouwen krijgen binnen het team

“Na de moeilijke competitiestart en het recente puntenverlies tegen Waasland Beveren, wil RSCA toch de rust bewaren en het vertrouwen zowel binnen als buiten de club herstellen.”

“We weten dat zoiets alleen kan met overwinningen”, stelt de clubleiding. “Dat vertrouwen moeten we nu match per match proberen terug te winnen. We zijn een weg ingeslagen, waarin we nog altijd blijven geloven. Uiteraard is het tot dusver niet goed. Wat we voor ogen hebben, met onze keuzes en beleidsvisie, vergt duidelijk meer tijd dan iedereen had gedacht. We zijn daarbij ook niet geholpen door blessures en cruciale spelers die meer tijd nodig hebben om zich te manifesteren.”

“Uiteraard delen we de onvrede van een deel van de fans. Maar ook moeten we het positief geduld en de blijvende hoop ondersteunen met een daadkrachtig beleid. We bouwen eigenlijk een gloednieuw team, met veel jongens uit de eigen opleiding. Dat is dan kiezen voor de moeilijkste weg, namelijk die op lange termijn. We doen dat binnen de financiële grenzen die er door omstandigheden uit recente en verdere verleden ook zijn. De realiteit gebiedt ons om gewoon hard voort te werken, geduld te hebben, en vooral voort te bouwen op de nieuwe fundamenten die we vandaag leggen. Maar RSC Anderlecht komt terug, met de steun van iedereen die de club in zijn hart draagt.”

Vrijdagavond zal Jonas De Roeck de taak van T1 op zich nemen voor de wedstrijd in Charleroi.