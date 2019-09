Anderlecht ontslaat Gunter Van Handenhoven PJC

04 september 2019

Het regent ontslagen op Anderlecht. Nadat RSCA perschef Marie Verbeke de laan uitgestuurd had, heeft het nu ook afscheid genomen van teammanager Gunter Van Handenhoven (40). De nieuwe staf was niet tevreden over hoe Van Handenhoven, ooit gezien als opvolger van manager Herman Van Holsbeeck, zijn functie invulde. Wie hem moet vervangen, is onduidelijk. Ook één van de materiaalmannen - Simon Schoonjans - is weg op Neerpede.