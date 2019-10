Anderlecht ontslaat Arnesen en haalt Vercauteren Pieter-Jan Calcoen

03 oktober 2019

14u31 362 Anderlecht Anderlecht blijft woelig. De club heeft technisch directeur Frank Arnesen aan de deur gezet. Sinds de komst van Vincent Kompany was Arnesen onbelangrijk geworden op Anderlecht. Daarnaast gaat paars-wit de staf herschikken, Frank Vercauteren komt de club versterken. De gewezen speler en trainer van Anderlecht neemt de functie van T1 over van Simon Davies, die wel bij de staf blijft als veldtrainer.

Op 20 december 2018 stelde Anderlecht Arnesen - op dat moment aan de slag bij PSV - aan met een duidelijke doelstelling. ‘Make RSCA great again.’ Zijn wapens: een groot netwerk, gekoppeld aan voetbalverstand. Maar toen paars-wit een half jaar later Vincent Kompany aanstelde als speler-trainer en de club zich oriënteerde op de toekomstvisie van de centrale verdediger, geraakte Arnesen al heel snel op het achterplan.

De slechte resultaten zijn allerminst te wijten aan Arnesen. Maar ze dwingen Kompany wel om zijn beleid bij te sturen. De ongeloofwaardige Simon Davies moet vertrekken als officieuze hoofdcoach en wordt louter veldtrainer. In de plaats van Davies komt Frank Vercauteren. Die was bij OHL aan de slag als sportief adviseur en kan op dat vlak dus ook een rol invullen op Anderlecht. Arnesen was meer dan ooit overbodig.