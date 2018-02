Anderlecht ontkent uitstel te hebben gekregen: "De licentieaanvraag volgt het normale verloop" Redactie

24 februari 2018

12u47

Bron: Le Soir 101 Anderlecht Anderlecht ontkent uitstel te hebben gekregen voor zijn licentiedossier. De Franstalige krant 'Le Soir' berichtte eerder op de dag dat de Licentiecommissie wegens het ontbreken van enkele noodzakelijke documenten een nieuwe deadline voor paars-wit had opgelegd. "De directie van RSC Anderlecht staat erop duidelijk te stellen dat de licentieaanvraag voor het seizoen 2018-2019 het normaal verloop volgt", reageren de Brusselaars nu in een persbericht.

"In tegenstelling tot wat vandaag in de media verscheen, staat de directie van RSC Anderlecht erop duidelijk te stellen dat de licentieaanvraag voor het seizoen 2018-2019 het normaal verloop volgt", aldus Anderlecht in de perscommuniqué. "RSC Anderlecht heeft geen uitstel aan de licentiecommissie gevraagd. Zoals gevraagd heeft RSC Anderlecht de licentieaanvraag voor 2018-2019 ingediend op 15 februari. Naar gewoonte worden er bijkomende vragen door de licentiemanager gesteld. Deze moeten voor 28 februari beantwoord worden."

De licentieaanvragen moesten op 15 februari binnen zijn. De licentiemanager bekijkt al die aanvragen en stuurt suggesties naar de clubs voor 28 februari. Geen énkele club heeft al een volledig dossier ingediend. Dat is overigens elk jaar het geval. De licentiecommissie kan ook reglementair geen uitstel geven. De eerste 'harde' deadline is 20 dagen na het indienen van het hele dossier. Voor de meeste clubs zal die deadline rond 15 maart liggen.

De Franstalige krant 'Le Soir' stelde eerder op de dag dat door de overname van Coucke enkele noodzakelijke documenten ontbraken toen Anderlecht zijn licentiedossier indiende bij De Koninklijke Belgische Voetbalbond. Zo kon de recordkampioen volgens het dagblad de financiële continuïteit tot het einde van volgend seizoen niet verzekeren. Daarom zou Anderlecht volgens 'Le Soir' uitsluitsel hebben gevraagd en gekregen, maar dat ontkent paars-wit dus nu.