Anderlecht onthult uittenue en heeft alweer verrassende kleur in petto GVS

13 mei 2018

10u22 0 Anderlecht De spelers van Anderlecht haspelen volgend seizoen hun verplaatsingen af in een koraalkleurig truitje. De Belgische recordkampioen onthulde vandaag zijn uitshirts.

Al een tijdje was bekend dat de troepen van Hein Vanhaezebrouck volgend seizoen een uittenue in een opvallende kleur om de schouders zouden trekken. Uiteindelijk zullen de Brusselaars dus in een koraalkleurig tenue met witte accenten aantreden, waarmee paars-wit "inspeelt op de huidige modetrend van pastelkleuren."

De creatie van adidas bestaat uit gerecycled polyester, gemaakt van onder meer plastic flessen en hergebruikte kledingstukken. "De climalite-technologie die adidas heeft gebruikt, zorgt tijdens wedstrijden voor een goede vochtafdrijving en dat het shirt snel droogt na inspanning", laat de club weten. Het broekje is in de effen koraalkleur van het shirt uitgevoerd, waarbij de kousen van het uittenue enkel wit zijn. Op de borst prijkt het officiële logo van Anderlecht, waarbij BNP Paribas Fortis aan de voorzijde staat en Proximus de achterkant van het shirt siert.

Het is niet de eerste keer dat paars-wit voor een andere kleur dan de eigen clubkleuren kiest. Eerder speelde het in het roze, dit seizoen in het grijs.