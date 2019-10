Anderlecht ontevreden over straf voor dubbele rol Kompany: “Jammer dat terugkeer van icoon op deze manier wordt behandeld” AB

Bron: Belga 0 RSC Anderlecht RSC Anderlecht is het niet eens met de uitspraak van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), die de Brusselaars een boete van 5.000 euro oplegde wegens de dubbele rol van Vincent Kompany. Toch tekent paars-wit geen beroep aan. "Het voetbal en de toekomst van de club moeten prioritaire aandacht krijgen", verklaarde RSCA in een persbericht.

De Licentiecommissie legde Anderlecht vorige week de maximumboete op, omdat paars-wit de licentievoorwaarden niet respecteerde. Het ging licentiemanager Nils Van Brantegem om de dubbele rol van speler-manager Vincent Kompany, die ondanks het gebrek aan het juiste trainersdiploma toch als hoofdcoach handelde bij RSCA. Simon Davies, de officiële T1 op Neerpede, werd beschouwd als schaduwcoach.

Onterecht, zo vindt RSC Anderlecht. "Alle trainerszaken waren in handen van de contractueel correct aangestelde hoofdcoach Davies. Vanzelfsprekend won Davies vaak het advies in van de speler Kompany, die door zijn charisma en palmares een haast natuurlijke bijdrage aan de beslissingen van Davies kon toevoegen. Uiteraard heeft Kompany ook door zijn uitstraling, voetbalkennis en ervaring impact op de spelersgroep, die hij inspireert en (bij)stuurt van op het veld tijdens wedstrijden en trainingen", klinkt het in een persbericht.

Uitstraling

Volgens paars-wit is de uitspraak van de Licentiecommissie gebaseerd op perceptie. "Voor elke uitspraak die de visie van de commissie ondersteunt, zijn vele uitspraken te vinden die de visie tegenspreken. Voor elk beeld dat de commissie koppelt aan het zogenaamde trainerschap van Kompany, zijn vele beelden te vinden die een andere interpretatie toelaten", aldus RSCA. "Toch verkiest de club om niet in beroep te gaan, omdat het voetbal en de toekomst van de club prioritaire aandacht moet krijgen.”

"In tijden waarin het Belgisch voetbal nood heeft aan grondig onderzoek en daadkracht in een aantal stevige dossiers die de toekomst van onze voetbalwereld in gevaar brengen, is het spijtig dat de terugkeer van iconische voetballers met uitstraling op deze manier moet behandeld worden. Anderlecht deed een enorme inspanning om een internationaal gezicht van het Belgisch voetbal terug naar de Pro League te halen. Daarna volgden nog een aantal andere internationals zowel bij RSCA als bij andere clubs. Deze evolutie bezorgt onze Pro League een nog beter imago binnen de internationale voetbalwereld. Het genereert extra middelen die broodnodig zullen zijn om een toekomstige lichting potentieel succesvolle Rode Duivels bij alle clubs op te leiden", besluit de Brusselse recordkampioen.