Anderlecht nog op zoek naar T2: Frutos én Vanderhaeghe bedanken voor de eer 17u19 0 photo_news Anderlecht Noch Yves Vanderhaeghe, noch Nicolas Frutos wordt de assistent-trainer van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht. De zoektocht naar een T2 gaat voort. Dat is vanmiddag bekendgemaakt bij de voorstelling van Vanhaezebrouck, die voor drie jaar tekende bij paars-wit.

Nicolas Frutos, die Anderlecht de voorbije vier wedstrijden onder zijn hoede had na het vertrek van de Zwitser René Weiler, heeft bedankt om T2 te worden. "Frutos heeft het voorstel om persoonlijke redenen afgewezen", aldus manager Herman Van Holsbeeck. "We zijn met hem overeengekomen zijn contract te beëindigen." Vanhaezebrouck liet weten dat hij Frutos gevraagd had om te blijven. "We hebben maandag een uur samengezeten en hadden een heel goed gesprek", aldus de nieuwe T1 van Anderlecht. "Nicolas is zeer direct en dat apprecieer ik. Hij is heel ambitieus en heeft een mooie toekomst voor zich. Misschien hoopt hij op een kans als T1 bij een andere club."