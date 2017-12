Anderlecht nog in 2017 verkocht MJR PJC en VDVJ

20u51

Bron: Eigen berichtgeving 26 BELGA Anderlecht Op 1 januari 2018 zal de NV Anderlecht, helemaal of gedeeltelijk in andere handen zijn. Er is een strijd aan de gang tussen vier partijen.

"De huidige aandeelhouders beslisten om de verschillende overnamepistes verder te onderzoeken en drukten daarbij de wens uit het dossier nog voor het einde van het jaar af te werken.” Zo luidde het communiqué dat Anderlecht gisterenavond zelf verspreidde na afloop van de vergadering van de raad van bestuur. Over de identiteit van de kandidaat-overnemers wilde het communiqué niets kwijt.

Volgens onze informatie boog de raad van bestuur van Anderlecht zich gisteren over vier pistes. die Het duo Paul Gheysens (Ghelamco)-Wouter Vandenhaute (Woestijnvis) wil club helemaal overnemen. De Rus Oesmanov (Arsenal) plant slechts een deel van de aandelen over te pakken.

BELGA Roger Vanden Stock.

Een derde piste werd aangebracht door huidig aandeelhouder Johan Beerlandt (Besix) die een groep Vlaamse investeerders rond zich verzamelde. Er werd alvast contact opgenomen met West-Vlaming Tony Beeuwsaert, meerderheidsaandeelhouder van Zulte Waregem, maar de sterke man van TAL, die een geschat vermogen van meer dan 50 miljoen euro heeft, lijkt niet bereid om Essevee in de steek te laten. In zijn entourage valt te horen dat hij het voorstel vanuit de hoofdstad afgeslagen heeft. Bij de fusieclub maakt men zich dan ook geen zorgen: "Tony heeft een hart voor Zulte Waregem", klinkt het bij voorzitter Carl Ballière. "Het zou me verwonderen, mocht een project bij Anderlecht hem interesseren. Hij zal niet vertrekken." Naast Beeuwsaert polsen de minderheidsaandeelhouders van RSCA ongetwijfeld nog andere kandidaten.

De vierde piste wordt gevormd door drie families die nauw verbonden zijn met Alexandre Van Damme. Van Damme die de piste Gheysens niet goed gezind is, moeit zich opnieuw nadrukkelijk in de debatten en laat daarbij zijn verbondenheid met de familie Vanden Stock duidelijk blijken.

Wie vanaf volgend jaar de nieuwe sterke man in het Constant Vanden Stockstadion wordt is op dit ogenblik nog onduidelijk maar dat de huidige aandeelhouders het dossier willen laten vooruitgaan, is overduidelijk.

BELGAIMAGE Paul Gheysens.