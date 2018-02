Anderlecht niet aan proefstuk toe met Deschacht: 4 illustere voorgangers in B-kern Bart Fieremans

Hamdi Harbaoui (2016-2017)

Hamdi Harbaoui’s gebrekkige trainingsarbeid valt niet in de smaak van trainer René Weiler die hem naar de beloften verwijst. In de winterstop volgt een huur naar Charleroi. Ook het tweede seizoen bij paars-wit start met een valse noot voor Harbaoui, die als één van vijftien spelers waarop de club niet meer rekent in een speciaal opgerichte C-kern moet trainen. Later ziet Harbaoui zich in acute spitsennood weer opgevist.

Stefano Okaka (2016)

In de seizoensvoorbereiding haalt René Weiler bij een debriefing van een oefenmatch tegen Heerenveen in de kleedkamer ‘en plein public’ uit naar Stefano Okaka. Die pikt de openlijke kritiek niet, zoekt de confrontatie met Weiler op en gaat neus aan neus staan. Okaka moet als straf met de reserven meetrainen. Okaka past daarna niet meer in de plannen van Weiler en verhuist naar Watford.

Anthony Vanden Borre (2015)

De competitie is amper twee speeldagen ver wanneer Besnik Hasi rechtsback Anthony Vanden Borre na een conflict in de kleedkamer naar de B-Kern stuurt. Wat later maakt Vanden Borry zich onmogelijk bij Anderlecht. In een interview haalt hij snoeihard uit naar de ploegmaats – “de kleedkamer zit vol janetten” – en de coach. Het seizoen daarop oordeelt René Weiler dat VdB onvoldoende fit en gretig oogt en volgt de B-kern, het Franse Montpellier biedt een uitweg.

Gilles De Bilde (2003)

In de zomer van 2003 wou Anderlecht van het dure contract van Gilles De Bilde af. De Bilde was aan zijn tweede leven bij paars-wit bezig, maar raakte op een zijspoor onder trainer Hugo Broos die zijn ‘mentaliteit’ hekelde. Een transfer bleef uit waarna De Bilde bij de min-19-jarigen moest trainen. In september verkaste De Bilde toch naar Lierse. Ook in zijn eerste periode bij Anderlecht onder Johan Boskamp in 1996 verbleef De Bilde kort in de B-kern.