Anderlecht neemt na één seizoen afscheid van Hoofd Communicatie DMM

11 juni 2020

17u59 4 Anderlecht Er is opnieuw iemand vertrokken bij Anderlecht. Paars-wit neemt afscheid van Hoofd Communicatie en Marketing Wim De Meyer.

De Meyer was in het verleden actief als sportjournalist bij VTM en regionale zender Focus-WTV. Na zijn sportjournalistieke carrière ging hij als communicatieverantwoordelijke aan de slag bij Club Brugge (2011-2012) en KV Oostende (2015-2019). De Meyer werd ondertussen ook de persoonlijke woordvoerder van Marc Coucke, in dat opzicht was zijn overstap van KV Oostende naar Anderlecht in oktober vorig jaar geen al te grote verrassing. De Meyer was uiteindelijk één jaar actief bij paars-wit.

De West-Vlaming was een van de belangrijkste profielen in de communicatiecel van Anderlecht. Samen met David Steegen zette hij de communicatieve lijnen uit. Steegen neemt De Meyers activiteiten nu alleen op zich.