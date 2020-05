Anderlecht neemt afscheid van keeperstrainer De Jong PJC

15 mei 2020

16u34 1

Dan toch. Anderlecht neemt in onderling overleg afscheid van Max de Jong (51), sinds 2012 aan de slag op Neerpede. De keeperstrainer was bij de A-kern overbodig geworden na de komst van Jelle ten Rouwelaar. Even werd nog gedacht om De Jong bij de jeugd in te schakelen, maar finaal gaat dat niet door. De Nederlander had nog één seizoen contract.

