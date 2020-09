Anderlecht neemt afscheid van clubdokter Sas Pieter-Jan Calcoen

25 september 2020

Kristof Sas is niet langer de clubdokter van Anderlecht. Beide partijen hebben in onderling overleg afscheid genomen. Het vertrek van Sas, die ook een verleden bij Club Brugge heeft, kadert in de hervormingen van Anderlecht binnen het medische departement. Het is de bedoeling dat de club nog een vervanger aantrekt, maar over wie dat zou kunnen worden, is nog niks bekend.

Dokter Sas combineerde zijn job bij Anderlecht met een functie als spoedarts in het AZ Glorieux-ziekenhuis in Ronse. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.