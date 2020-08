Anderlecht nadert persoonlijk akkoord met spits Bundu (23), laat Aarhus prijs zakken? PJC

04 augustus 2020

Het is Anderlecht menens in de strijd om Mustapha Bundu (23). Paars-wit nadert een persoonlijk akkoord met de speler die vorige week al op bezoek was. Bundu heeft RSCA laten weten dat hij naar Brussel wil verhuizen, ­ondanks interesse uit de topcompetities, maar nu moet ­Anderlecht nog tot een overeenkomst komen met zijn club ­Aarhus. Dat ligt moeilijker: de Denen willen ruim drie miljoen euro voor de aanvaller die vorig seizoen acht keer scoorde, wat men op Neerpede te veel vindt. Bundu is de prioriteit. Blijkt hij finaal te duur, dan heeft Anderlecht alternatieven.

