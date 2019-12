Anderlecht moet oplossing zoeken voor man van 8 miljoen: Sanneh wil onder contract bij Turkse Göztepe uit Pieter-Jan Calcoen

12 december 2019

07u00 0 Anderlecht De treurgang gaat voort. Bubacarr Sanneh (25) wil onder zijn huurcontract bij Göztepe uit. Anderlecht zoekt een oplossing voor januari.

"Het is een aflopend verhaal." Tom Saintfiet, coach van Bubacarr Sanneh bij de nationale ploeg van Gambia, bevestigt wat op Neerpede de ronde doet: behoudens een ommekeer blijft de man van 8 miljoen na de winterstop niet in Turkije voetballen. Sanneh speelde, deels door blessureleed, nog maar twee wedstrijden bij Göztepe. Hijzelf voelt zich er niet goed, omgekeerd hadden de Turken, die naar verluidt een fors deel van Sannehs loon voor hun rekening nemen, meer van hun huurling verwacht.

Belgische uitleenbeurt

RSCA staat in contact met Göztepe en de entourage van de speler om een oplossing te vinden. Wellicht komt het tot een nieuwe uitleenbeurt, bij voorkeur in de Jupiler Pro League. Ook een nieuwe passage in Denemarken, waar Anderlecht Sanneh vorig jaar kocht bij Midtjylland, behoort tot de mogelijkheden. Brøndby zou belangstelling tonen.

"Waar Buba ook gaat, hij moet vertrouwen en een faire kans krijgen", hoopt Saintfiet. "Die heeft die jongen onder Kompany en voorheen Vanhaezebrouck nooit gekregen. Zeg, Anderlecht incasseert veel doelpunten. Dan zouden ze Buba toch kunnen gebruiken na Nieuwjaar?" Navraag leert ons evenwel dat paars-wit dat niet zo ziet.

Wat het ook wordt: voor Sanneh is zijn carrière sinds zijn overstap naar Anderlecht alleen maar bergaf gegaan (zijn bankrekening buiten beschouwing gelaten). Bij de recordkampioen kon de Gambiaan nooit zijn kostprijs rechtvaardigen en belandde hij snel naast de ploeg. "Buba is te vroeg afgeserveerd", beweert Saintfiet. "Hij heeft alles om het te maken en moet naar een club die in zijn potentieel gelooft."

Maar eerst de achterdeur van de Turkse middenmoter Göztepe zien te vinden.