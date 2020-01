Anderlecht moet het tegen Club wellicht zonder Kemar Roofe doen: “We zullen oplossing moeten zoeken” VH

17 januari 2020

15u15 0 Anderlecht Anderlecht krijgt zondagavond (18 uur) leider Club Brugge over de vloer. Zeven punten achterstand telt paars-wit op plek zes, met nog maar negen wedstrijden te gaan. ’t Is weer van moeten dus voor Anderlecht. Op de persbabbel in aanloop naar de wedstrijd vertelde Franky Vercauteren ook dat hij wellicht geen beroep zal kunnen doen op spits Kemar Roofe: “We zullen een oplossing moeten zoeken, geen excuses”.

Het heeft er alle schijn van dat Anderlecht-trainer Franky Vercauteren zondag geen beroep kan doen op Kemar Roofe in de topper tegen Club Brugge. De Engelse spits trainde vanochtend nog individueel. “Ik weet niet of we hem gaan kunnen gebruiken of hoeveel minuten,” zei Vercauteren. “Hij legt straks nog een test af. Maar je moet blij zijn met wat je hebt. We zullen een oplossing moeten zoeken, geen excuses.” Dat het tegen Club zo’n beetje de match van de laatste kans wordt - paarswit moet niet alleen zeven punten ophalen en drie clubs bijhalen - daar is hij het niet mee eens. “Waarom zou het belangrijker zijn tegen Club dan tegen Moeskroen of Cercle? Elke match wordt belangrijk. Het wordt een optelsom van alle punten. Het is de bedoeling om Club het vuur aan de schenen te leggen of nog beter: hen te verslaan.”

Te vroeg voor Vanden Borre

Waar Vercauteren zich ook niet wil achter verstoppen, is de bestuurlijke storm die deze week in Anderlecht huis hield. “Dat had geen impact. We namen daar zoveel mogelijk afstand van. Het was van in het begin één van de werkpunten: wat er ook gebeurt, wij moeten in staat zijn om binnen de groep zo’n zaken weg te kaatsen.”

Voor Anthony Vanden Borre komt de topper zondag nog te vroeg, zei Vercauteren nog. Hij heeft nog wat oefenmatchen nodig. Ook Bakkali is niet inzetbaar. Samir Nasri kan mogelijk wel op enkele minuten rekenen: “We zullen zien in welke mate hij fit en beschikbaar is.”