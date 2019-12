Anderlecht mikt op Boli, maar krijgt stevige concurrentie: “Hij heeft alles om te slagen en mag zelfs hoger mikken dan België” PJC/MJR/KDZ/RN/TTV

07u00 28 Anderlecht Zijn vorm is beter dan die van Anderlecht. Daarom wil paars-wit in januari Yohan Boli aantrekken. Hij scoorde bij STVV al negen keer. Anderlecht krijgt echter stevige concurrentie.

“De hele Belgische top is geïnteresseerd.” Dat beweert Roger Boli (ex-topschutter van de Ligue 1 bij Lens) over zijn zoon Yohan. Club Brugge, RC Genk en Zulte Waregem volgen het dossier, net als wat clubs uit het Midden-Oosten en Engeland, maar het is vooral Anderlecht dat forse belangstelling toont.

De verkennende gesprekken hebben reeds plaatsgevonden - Kompany’s nauwe vriend Jacques Lichtenstein begeleidt de aanvaller. Op Neerpede heeft men er goede hoop op dat Boli in januari effectief naar het Lotto Park verhuist. Daar zou hij de concurrentie moeten aangaan met Kemar Roofe. Isaac Kiese Thelin mag weg, hij past niet in de plannen.

Dat Boli dezer dagen hot is, heeft deels te maken met zijn contractstatus. Zijn overeenkomst bij STVV loopt nog maar zes maanden, waardoor de Limburgers hem nu moeten verkopen als ze nog iets willen krijgen. Het is evenwel niet zo dat Boli gratis op te halen is.

“Hij moet 2 miljoen euro opleveren”, schat Roger Boli. “Dat is spotgoedkoop. In andere omstandigheden zou mijn zoon nu 6 miljoen waard zijn. De kans dat we nog verlengen is klein.” Al was het maar omdat Boli al maanden vindt dat het tijd is voor een stap hogerop.

Vraag is of Boli daar de kwaliteiten voor heeft. Supporters beschouwen de Ivoriaan als middelmaat, maar ex-coach Marc Brys gelooft volop in het potentieel van de spits. “Boli heeft alles om te slagen bij Anderlecht”, zegt Brys. “Hij is een moderne aanvaller. Hij beweegt veel, werkt keihard, cijfert zich weg voor het collectief, zijn technische bagage is oké en hij weet de goal staan. Hij mag zelfs hoger mikken dan de Belgische competitie.”

Op basis van de voorbije wedstrijden misschien wel. Tegen Club scoorde Boli al zijn negende van het seizoen. Voorheen was efficiëntie een werkpunt, maar volgens Brys is het potentieel wel aanwezig. “Op voorwaarde dat Boli vertrouwen krijgt. Je moet veel met hem praten, hem veel waardering geven, dan krijg je als club veel terug.”

Weerzien met De Roeck

Mocht Boli effectief naar Anderlecht gaan, dan vindt hij er een coach terug die hem vorig jaar naar de B-kern verwees. Jonas De Roeck, nu assistent van Vercauteren, degradeerde de speler na een opstootje op training. Een moeilijk karakter is Boli nochtans niet, zo beweert Brys. “Hij is een zegen voor elke kleedkamer. Hij is altijd goedgemutst en zorgt voor een relaxte sfeer. Hij is een leider op zijn manier.”

Voor Boli zou een transfer de beloning zijn van jaren keihard werken. Hij belandde in 2013 in België bij Roeselare en ontbolsterde nadien in derde klasse bij Verviers. Sinds 2015 speelt hij op Stayen. Daar zit hij aan 42 treffers in 127 matchen, ofwel één goal om de drie wedstrijden.