Anderlecht meteen tegen het canvas: 0-2 tegen AA Gent Pieter-Jan Calcoen

01 april 2018

19u59

Dít Anderlecht wordt hoogstens tweede. Het was zéér matig tegen een sterk AA Gent, met een logische 0-2 tot gevolg. Het wordt dan toch achteruit kijken.

Pieter Gerkens rolde over de grond, krullend van 't zeer - wat in het West-Vlaams zoveel betekent als 'veel pijn lijdend'. Het bleek evenwel komedie: Thomas Foket had de doorgebroken Anderlecht-pion op het halfuur nauwelijks aangeraakt. Weg tweede kans op die manier voor Gerkens, die in de openingsminuten al eens de vuisten van Kalinic getest had.

Het waren de enige speldenprikken van Anderlecht in een uiterst genietbare eerste helft, met AA Gent als beste team. Zo eindigde een schuiver van Kalu maar net voorbij de verste paal, besloot Brecht Dejaegere, op het middenveld dubbel zo goed als Dendoncker, in het zijnet en knalde Esiti te wild over. Het deed niks af aan de verdienste van de Buffalo's - het was prima.

Saelemaekers

Hetzelfde kon eigenlijk gezegd over de 18-jarige RSCA-rechtsback Alexis Saelemaekers. De jongen trok achterin zeker zijn plan: met Josué Sá naast je is dat op zich al knap, nietwaar?

Alleen kon ook Saelemaekers het onvermijdelijke niet vermijden: een voorsprong voor AA Gent, vroeg in de tweede helft. Na een strakke voorzet van Kalu vanop rechts bleef de bal hangen aan de tweede paal, waar finaal Dejaegere simpel kon binnenduwen: 0-1. De defensie van paars-wit, zonder Kara of zelfs een ontgoochelende Dendoncker, stond op trillende benen. Pijnlijk.

Zo mogelijk nog pijnlijker: de misser van Morioka voor 1-1. Kums zette de Japanner met een héérlijke pass alleen voor Kalinic in de zestien, maar Morioka deed wat moeilijker was dan scoren, namelijk op de paal trappen. Langs de zijlijn greep Hein, meermaals in de clinch met ref Lardot overigens - nerveuze boel -, zich naar zijn altijd identieke kapsel.

AA Gent bleef de beste mogelijkheden krijgen. Er was weliswaar een kopbal van Gerkens die had kunnen binnenvallen, maar als Sels niet zo betrouwbaar was geweest, stond het nog voor minuut tachtig 0-3 en was het afgelopen. Eerst moest hij een volley van Dejaegere pareren en ook Janga en Chakvetadze kon hij van een treffer houden. Vrouwen en kinderen eerst.

Laatste troefkaart

In de slotfase gooide Hein zijn laatste troefkaart op tafel: Lazar Markovic, door ploegmaats getipt als de verrassing van deze play-offs. De Serviër kreeg echter nooit de kans om de miserie recht te trekken. Spajic haalde Verstraete neer in de grote rechthoek, Kubo klopte in twee tijden Sels: 0-2. De Buffalo's waren in álle opzichten beter, Anderlecht moet zich bezinnen. Alweer.

In onze gedachten zagen we Hein, krullend van 't zeer. Hij kent het spreekwoord.