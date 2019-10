Anderlecht met 5.000 euro boete miniem gestraft voor dubbele rol Vincent Kompany DMM

15 oktober 2019

16u13 48 Anderlecht Anderlecht moet een boete van 5.000 euro betalen voor de rol van Vincent Kompany als speler-manager. De ploeg wordt daarmee miniem gestraft voor de dubbel rol die de voormalige verdediger van Manchester City op zich neemt. KV Mechelen behoudt ondertussen zijn licentie voor dit seizoen. Beerschot had die aangevochten, maar de licentiecommissie oordeelt dat die klacht niet ontvankelijk is.

Vincent Kompany is in de praktijk trainer van paars-wit, terwijl hij daar geen diploma voor heeft. Dat is de conclusie van de licentiecommissie. Echt verrassend is dat niet. Een blinde kon dat zien. Maar het mag dus niet. De licentiecommissie had daarom twee opties. Ofwel een boete van 5.000 euro. Ofwel schrapping van de licentie - waardoor Anderlecht naar het amateurvoetbal zou zakken.

Die laatste straf zou te zwaar zijn. Zeker omdat in het verleden bij KV Kortrijk een soortgelijke situatie voorkwam, en de licentiecommissie toen voor de boete had gekozen. Op papier kan Anderlecht nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Maar de kans is klein dat ze dat ook zullen doen.

KV Mechelen vrijuit

Ondertussen gaat KV Mechelen helemaal vrijuit voor de licentiecommissie. Beerschot had de licentie van Malinwa drie maanden geleden al aangevochten. De argumentatie: volgens het bondsreglement heeft een club waarvan een bestuurder geschrapt of geschorst is door een sportinstantie geen recht op een licentie. Bij KVM schorste ex-bondsvoorzitter Gerard Linard vorig seizoen toenmalig Mechelen-voorzitter Johan Timmermans uit het uitvoerend comité.

Bij KV Mechelen zeggen ze in eerste instantie dat de klacht niet ontvankelijk is. Advocaat Thierry Lammar: “Beerschot heeft niet aan de vormvereisten voldaan. Bovendien: volgens het bondsreglement heeft de voorzitter van de KBVB niet de macht om een bestuurder te schorsen.”

De licentiecommissie volgde die redenering. Los daarvan verwierp ze ook de klacht wegens onontvankelijk. De procedure van Beerschot was niet conform de vooropgestelde vormvereisten. KV Mechelen behoudt dit seizoen dus al zeker z'n licentie. Wellicht zal de licentie van KVM voor volgend jaar wél weer aangevochten worden.