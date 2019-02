Anderlecht maakt zich geen zorgen om licentie ondanks liquiditeitsprobleem en beslag op 1.754.500 euro door Bayat BJM/MJR/PJC/NVK

21 februari 2019

07u24 0 Anderlecht “Anderlecht betaalt zijn facturen niet omdat het zware financiële problemen heeft”, claimt de advocaat van Mogi Bayat. De manager liet beslag leggen op 1.754.500 euro van Anderlecht. Ook heel wat andere makelaars wachten nog steeds op hun centen. Paars-wit panikeert evenwel niet.

Na het losbarsten van het voetbalschandaal nam Anderlecht een drastische beslissing. Het schortte de betalingen aan makelaars op, zolang die niet konden bewijzen dat hun facturen en de bijbehorende geldstromen ‘clean’ waren.

Anderlecht is lang niet de enige club die de makelaarsvergoedingen in de koelkast stak. Alleen trokken intussen veel andere ploegen hun staart in, vooral ingegeven door angst om transfers te mislopen en uit schrik voor juridische procedures. Naast paars-wit blijft er nog één profclub over die de openstaande commissies aan verdachte tussenpersonen heeft bevroren.

“Schandalig”

Het maakt de onvrede bij de managers niet minder groot. Verschillenden onder hen hebben een advocaat onder de arm genomen. Ondertussen probeert Jesse De Preter, voorzitter van de makelaarsvereniging BFFA, te bemiddelen bij het Anderlechtbestuur. Hij kreeg te horen dat de club binnen dit en enkele weken zal overgaan tot betalingen aan zij die positief uit het interne onderzoek kwamen.

Mogi Bayat - niét aangesloten bij de BFFA - ging ondertussen een stap verder. Dinsdag liet hij via zijn vennootschap CMG beslag leggen op een lopende rekening van paars-wit. Bronnen dicht bij het dossier stellen dat de Iraniër nog 1.754.500 euro tegoed zou hebben van de recordkampioen. Het gaat om onder meer facturen die dateren van februari 2018. Lang voor het voetbalschandaal is losgebarsten, dus, en waartegen paars-wit ook nooit heeft geprotesteerd. Bayat had volgens zijn entourage al verschillende aanmaningen gestuurd aan het adres van Anderlecht. Naar verluidt zonder antwoord. Daarop trok Bayat naar de beslagrechter, die oordeelde dat hij recht had op het geld.

“Hun excuus is totaal ongeldig”, vertelt een boze Jean-Philippe Mayence, advocaat van Bayat. “Ze zeggen geen makelaars te betalen die geen propere handen hebben. Maar wie is de voorzitter van Anderlecht om dat te bepalen? Waar is het vermoeden van onschuld gebleven? Ik vind dat - en ik wik m’n woorden - schandalig. Ze hebben beslist om niet te betalen, simpelweg omdat ze zware financiële problemen hebben.”

Het kamp-Bayat claimt dus dat Anderlecht het voetbalschandaal aangrijpt om zijn eigen financiële put onder controle te krijgen. Om een bijkomend potje moddergooien te vermijden, besluit de club om niet te reageren op de uitlatingen van Mayence. Maar in het Astridpark valt te horen dat paars-wit wel degelijk met een liquiditeitsprobleem kampt. Geen nieuw gegeven - de voorbije seizoenen was het vaak miljardair en aandeelhouder Alexandre Van Damme die RSCA een tijdelijke lening toekende om zo de periode tot de volgende mercato te overbruggen en de licentie te behalen. De rol van Van Damme is intussen een pak kleiner geworden. Van hem moet geen nieuwe lening worden verwacht. Maar dat betekent niet dat ze zich bij Anderlecht ondertussen grote zorgen maken.

Oud-aandeelhouders

Voorzitter Marc Coucke is al een tijdje bezig om het cashflowprobleem op te lossen. Eind deze maand zou de kapitaalsverhoging van 25 à 30 miljoen euro een feit zijn. Daarnaast krijgt Coucke nog zo'n 3 miljoen van de oud-aandeelhouders - ter compensatie van enkele financiële lijken die uit de kast zijn gevallen na de verkoop van de club. Binnen paars-wit zijn ze er dan ook rotsvast van overtuigd dat de licentie halen geen enkel probleem zal worden. En dat de makelaars die al hun contracten legaal hebben opgemaakt, betaald zullen worden zoals het hoort. Bedoeling is dat dat ten laatste in maart gebeurt.