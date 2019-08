Anderlecht maakt transfer Van Crombrugge officieel, doelman tekent voor vier jaar Redactie

01 augustus 2019

17u06 8

De transfer van Hendrik Van Crombrugge naar Anderlecht is helemaal rond. De doelman is op dit moment op Neerpede, het oefencomplex van Anderlecht. Van Crombrugge werd er in een shirt van paars-wit gefotografeerd aan de zijde van zijn manager Gunter Thiebaut, Michael Verschueren (sportief manager Anderlecht) en Pär Zetterberg, de assistent-trainer bij Anderlecht. De keeper tekende een contract voor vier seizoenen.

“Van Crombrugge heeft bij Eupen getoond dat hij erg getalenteerd is. Zijn selectie voor de Rode Duivels is daar het beste bewijs van”, aldus Verschueren. “Door de overstap te maken naar RSCA toont hij zijn ambitie. Het is aan Henrik om te bewijzen dat hij een meerwaarde betekent voor het team”.

Van Crombrugge trad sinds 2013 aan voor Eupen, van 2011 tot 2013 stond hij op de loonlijst bij STVV. Bij de Oostkantonners groeide hij uit tot een absolute sterkhouder. In juni van dit jaar riep bondscoach Roberto Martinez hem voor het eerst op bij de Rode Duivels. Van Crombrugge had nog een contract van één jaar bij Eupen, dat met Ortwin De Wolf (die Lokeren verliet) al een vervanger heeft aangetrokken.

Anderlecht realiseerde met Van Crombrugge al zijn vijfde inkomende transfer, na Vincent Kompany, Michel Vlap, Samir Nasri en Philippe Sandler.

