Anderlecht maakt oefenprogramma bekend, paars-wit speelt onder meer tegen Saint-Étienne en Lyon Redactie

01 juli 2020

Anderlecht heeft zijn oefenwedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Paars-wit begint zaterdag met een oefenduel achter gesloten deuren, op het trainingscentrum in Neerpede, tegen Sporting Charleroi. Ook de vriendschappelijke wedstrijd een week later, opnieuw in Neerpede tegen Sint-Truiden, gaat nog zonder publiek door.

De twee duels gaan achter gesloten deuren door om “organisatorische, sportieve en veiligheidsredenen", gaf Anderlecht aan. "Dit werd beslist in samenspraak met Charleroi en STVV.” Nadien staan nog duels met de Franse eersteklassers Saint-Etienne (uit), Olympique Lyon en Lille (beiden in Neerpede of Tubeke) op het programma.

Oefenkalender:

4 juli: Anderlecht - Charleroi (in Neerpede)

11 juli: Anderlecht - STVV (in Neerpede)

18 juli: AS Saint Etienne - Anderlecht

24 of 25 juli: Anderlecht - Olympique Lyon (onder voorbehoud in Neerpede of Tubeke)

1 augustus: Anderlecht - Lille OSC (in Neerpede of Tubeke)