Anderlecht lonkt naar nieuwe Nederlander: Martin Jol op shortlist bij paars-wit PJC/SK/MJR

02 januari 2019

11u23 0 Anderlecht De Nederlandse coaches zijn schijnbaar erg in trek op Anderlecht. Nu staat ook Martin Jol (62) op de shortlist, eerder haakte Philip Cocu af.

Nadat Philip Cocu te duur en te weinig enthousiast bleek, bewandelt Anderlecht alternatieve pistes in de zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen Hein Vanhaezebrouck. Eén van de opties is Martin Jol. De Nederlander is vrij en werkte in het verleden reeds samen met sportief directeur Frank Andersen. Als coach was hij bij onder meer Tottenham, Hamburg en Ajax aan de slag.

In Nederland valt te horen dat Jol, niet de duurste vogel, wel oren heeft naar een nieuwe uitdaging. Sinds 2016 zit hij namelijk zonder werk, toen diende hij zijn ontslag in bij Al-Ahly in Egypte, waar hij de landstitel pakte. Sportieve baas op Anderlecht Michael Verschueren keert vandaag terug uit vakantie. Eerstdaags wil hij een T1 aanstellen, al was het maar omdat paars-wit op 7 januari al de trainingen hervat. In het ideale scenario gebeurt dat met een nieuwe coach.