Anderlecht likt de wonden: Sandler als eerste op de club voor herstel Redactie

24 augustus 2019

10u58 1 Anderlecht Een dag na de 1-0 in Genk is Anderlecht een gewond dier. Opnieuw niet gescoord, opnieuw verloren. 2 op 15. Als paars-wit ook volgende zondag in eigen huis niet wint van Standard, betekent dit de slechtste seizoensstart ooit.

Nog nooit in de clubgeschiedenis slaagde Anderlecht er niet in één van de eerste zes competitiematchen te winnen. Bovendien verloor Anderlecht gisteren in de Luminus Arena ook kapitein Kompany met een blessure aan de rechterbil. Afwachten of het om een scheurtje of een verrekking gaat, maar gevreesd wordt voor een wekenlange afwezigheid. Ook Philippe Sandler moest halfweg de tweede helft naar de kant. Dat zouden louter krampen geweest zijn en geen blessure, maar de Nederlander diende zich vanochtend toch als eerste aan op de club. Naast Sandler is een bellende Yari Verschaeren gesignaleerd. Hij kwam louter zijn auto oppikken. Michael Verschueren ten slotte reed naar binnen, maar ook de sportief directeur weigerde commentaar te geven. De focus nu al op Standard.