Anderlecht levert slechtste kerstrapport af sinds invoering play-offs

27 december 2019

23u30 0

27 op 63 oftewel 42,8 procent: dat is het cijfer op het kerstrapport van Anderlecht na de eerste 21 speeldagen. Gebuisd dus en dat is de eerste keer dat het de Brusselaars overkomt sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-2010. Tien jaar geleden legde paars-wit de beste cijfers voor.

2009-2010: 45 op 57 - 78,9%

2010-2011: 50 op 66 - 75,7%

2011-2012: 40 op 57 - 70,1%

2012-2013: 52 op 66 - 78,7%

2013-2014: 44 op 63 - 69,8%

2014-2015: 40 op 63 - 63,4%

2015-2016: 41 op 63 - 65,1%

2016-2017: 41 op 63 - 65,1%

2017-2018: 40 op 63 - 63,4%

2018-2019: 34 op 63 - 53,9%

2019-2020: 27 op 63 - 42,8%