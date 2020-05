Anderlecht lanceert abonnementenverkoop: korting voor bestaande abonnees, thuismatchen zonder publiek terugbetaald ABD

20 mei 2020

13u38 0 Anderlecht Na Club Brugge en KV Mechelen heeft ook Anderlecht zijn abonnementenverkoop voor het seizoen 2020-2021 gelanceerd. Als er thuismatchen achter gesloten deuren worden gespeeld, dan betaalt paars-wit die terug.

Nu er duidelijkheid is over de start van volgend seizoen, die voor het weekend van 8 augustus gepland staat, kunnen de profclubs ook starten met de verkoop van de abonnementen. Racing Genk koos ervoor om alle seizoenskaarten gratis te verlengen tot eind dit jaar. Club Brugge en KV Mechelen startten hun aboverkoop eerder al, en nu is het de beurt aan Anderlecht. “We kijken er ongelooflijk naar uit om verder te bouwen aan onze visie en ons voetbal”, laat Anderlecht optekenen. “Winnen met dominant, aanvallend en technisch verzorgd voetbal. Daar willen we voor staan. Winnen met een ploeg waarin eigen Belgische jeugd kansen krijgt. Daar geloven we in. Op dat elan gaan we volgend seizoen verder om mee te strijden aan de top van het klassement.”

Elke Anderlecht-abonnee die zijn seizoenskaart voor 12 juli verlengt, geniet een korting van 20%. Alle thuiswedstrijden die achter gesloten deuren moeten doorgaan, worden terugbetaald.

Mauves un jour. Mauves toujours. 🟣⚪



Verleng je abonnement aan -20%. Prolongez votre abonnement à -20%.https://t.co/ZlUaqQe7KY pic.twitter.com/k3dAh19YAb RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link