Anderlecht laat zich eindelijk zien, al oefent het vandaag opnieuw achter gesloten deuren PJC

11 juli 2020

Even uit de anonimiteit. Anderlecht heeft gisteren een fotograaf toegelaten op training. Voor het eerst in deze voorbereiding kwamen er zo beelden van de nieuwkomers in paars-wit shirt. Onder meer Wellenreuther en Takidine stonden op het oefenveld, net als Dimata en Vranjes, terug van weggeweest. Bij de staf zijn high performance coach Damian Roden en keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar nieuwe gezichten op Neerpede.

Vandaag oefent RSCA achter gesloten deuren - tot nader order ook voor de pers - tegen STVV. Derrick Luckassen zal normaal gezien niet meespelen. Het is wachten op de laatste handtekeningen om zijn uitleenbeurt te officialiseren, bij alle partijen klinkt het dat ze niet verwachten dat de deal nog afspringt. (PJC)