Anderlecht-keeper Didillon warmde tegen Charleroi op met 'knipperbril', maar wat is nu het nut van dit snufje? Pieter-Jan Calcoen & Niels Poissonnier

14 augustus 2018

07u44 0 Anderlecht Vroegtijdig carnaval? Integendeel: de bizarre bril van Anderlecht-keeper Thomas Didillon was erg professioneel. Een toelichting.

Royal Sciencefiction Club Anderlecht. Althans, die indruk kregen we zondagavond op Mambourg, toen we de bezoekende doelman Thomas Didillon (kort) zagen opwarmen met een soort zonnebril op de neus. Navraag leert ons evenwel dat het ging om een stroboscopisch exemplaar. In mensentaal: een 'knipperbril'. Maar wat is precies het nut van dat snufje?

Beter reactievermogen

Concreet gaat het om 'eye gym', training van de ogen en het hoofd. De glazen van de bril zijn zo uitgerust dat ze 5 tot 150 keer per seconde kunnen knipperen, afwisselend tussen de werkelijkheid en een zwart scherm. Bij die laatste fase krijgen de hersenen minder informatie - de ogen zien niks, zodat de bal letterlijk is 'verdwenen' -, waardoor ze die zelf moeten aanvullen. Op die manier oefen je je brein, met als gevolg dat je handelingssnelheid zónder bril de hoogte ingaat. En dus heb je nadien - in de praktijk - iets betere reflexen.

Kostprijs van de innovatie: tussen de 350 en de 800 euro. Toch lijkt het systeem stilaan ingeburgerd in het Belgische voetbal. Zo maakt ook KV Kortrijk er gebruik van. "Ik ben er tevreden over", aldus Kortrijk-sluitstuk Thomas Kaminski. "Je reactievermogen gaat erop vooruit - na een sessie voel je makkelijker waar de bal zal komen. Alleen bij schoten van buiten de zestien heeft het nauwelijks effect."

De glazen van de bril 'knipperen' zodat de speler afwisselend de werkelijkheid en een zwart scherm ziet. Zo 'verdwijnt' de bal en moet het brein zelf informatie aanvullen

Vraag is: kan een stroboscopische bril ook veldspelers trainen? Ja, want in het buitenland gebeurt het reeds. Zo is Cristiano Ronaldo een fan van het eerste uur - dankzij de oefeningen timet hij bijvoorbeeld zijn sprongen richting een voorzet beter. Voorts is de toepassing vaste kost bij onder meer PSV, in Anderlecht is dat (nog) niet het geval. Eerst wil de medische staf meer informatie inwinnen over de toepassing. Als blijkt dat het voordeel gegarandeerd is, staat niks een volledige intrede in de weg.

Nádelen zijn er in elk geval niet, zo klinkt het bij early adopter PSV: "Alleen moet je opletten met spelers die recupereren van een hoofdletsel. Zij riskeren met de bril duizeligheid en zelfs braakneigingen, maar da's zowat het enige."

Het lijkt dus een kwestie van tijd voor de Anderlecht-spelers standaard met een stroboscopische bril op het oefenveld staan. Er matchen mee spelen, zal niet gebeuren, dan dreigen 'blinde' momenten. En da's niet bevorderend op korte termijn.