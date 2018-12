Anderlecht jaagt op een ‘10': Benavente (Charleroi) en Soedanese Duitser van Brøndby in het vizier Pieter-Jan Calcoen

05 december 2018

06u41 0 Anderlecht Een ‘10', wil Hein Vanhaezebrouck. Mogelijk komt die uit Denemarken: Hany Mukhtar (23) van Brøndby prijkt op de shortlist, net als Cristian Benavente (24).

Spotgoedkoop wordt hij niet - Deense bronnen menen dat Hany Mukhtar zeker zes miljoen euro moet kosten - maar aan zijn motivatie zal het niet liggen. Mukhtar wil vertrekken. Na 2,5 seizoenen bij het Deense Brøndby is hij toe aan een nieuwe uitdaging. Een terugkeer naar Duitsland, waar hij op zijn 17de de tweede jongste debutant in de clubgeschiedenis van Hertha BSC werd, behoort tot de mogelijkheden, want er is concrete belangstelling vanuit de Bundesliga. Eveneens een optie: een overgang naar België, waar Anderlecht en Standard lonken.

Paars-wit ziet in Mukhtar een potentiële oplossing voor het gebrek aan creativiteit en heeft de Soedanese Duitser - hij doorliep alle jeugdcategorieën bij de Duitse nationale ploeg - op de shortlist geplaatst. Op de Belgische markt moet het rekening houden met concurrentie vanuit Luik. Standard, net als paars-wit op zoek naar een nummer ‘10', heeft Mukhtar ook op de radar. De entourage van de speler is op de hoogte van de interesse en wacht af, maar inmiddels gaf Mukhtar wel al te kennen open te staan voor een verhuis naar België.

Moderne spelmaker

Mukhtars profiel spreekt in elk geval aan. Hij staat bekend als een moderne spelmaker, die de spelers rondom zich beter laat functioneren en tegelijk het defensieve werk niet schuwt. Zijn persoonlijke statistieken zijn alvast goed in Denemarken: hij zit aan 80 wedstrijden en 21 doelpunten. Ook in de Europa League-voorrondeduels tegen Racing Genk behoorde Mukhtar tot de betere Brøndby-spelers. In het verleden kwam hij bij Benfica en Red Bull Salzburg minder aan de bak, pas in Scandinavië bloeide de Europees kampioen onder 19 (in 2014) open.

In de omgeving van Mukhtar klinkt het dat Standard tot dusver het felst aandrong in de strijd om de voormalige jeugdinternational. Dat heeft onder meer te maken met het ontbreken van een technisch directeur op Neerpede - Luc Devroe doet de transfers niet langer, Michael Verschueren zoekt een nieuwe TD - maar ook met alternatieve pistes. Eén daarvan is Cristian Benavente (24). De Peruaan van Charleroi stond onder Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck al op de RSCA-verlanglijst, nu ligt zijn naam opnieuw op tafel als potentiële versterking.

7 goals in 17 matchen

Het probleem in het dossier-Benavente zijn de stevige eisen van Charleroi. Coach Felice Mazzu wil zijn smaakmaker, dit seizoen goed voor zeven treffers in zeventien competitiematchen, niet kwijt, wat maakt dat Mehdi Bayat naar verluidt vijf miljoen euro wil. Te veel, vinden makelaars: een speler als Benavente, die enkel in de Jupiler Pro League zijn sporen verdiende, zou niet meer dan drie miljoen euro mogen opbrengen. Het zijn financiële discussies die Hein Vanhaezebrouck schuwt. Hij wil gewoon een góeie ‘10'. Geen hem eens ongelijk.