Anderlecht is tikkende tijdbom: Kompany moet het vandaag uitleggen, supporters viseren Coucke Pieter-Jan Calcoen en Jan Mosselmans

30 september 2019

06u01 6 Anderlecht Het heeft nog lang geduurd. De Anderlecht-­achterban uitte zijn onvrede na een nieuwe wanprestatie, ­vandaag doet het bestuur ­hetzelfde. Vrijdag op Charleroi is winst een must. Again...

Dat-ie op afstand gebleven was, vertelde Simon Davies over het overleg tussen zijn spelers en de fans. Verstandig — alsof híj hen zou kunnen kalmeren. Achtergrondfiguur.

Michael Verschueren gaat wel de confrontatie aan. Vandaag ontvangt hij Vincent Kompany, die tijdens de wekelijkse ­afspraak op maandag mag komen uitleggen waarom “de algoritmes” weliswaar kloppen — op Anderlecht is men zeer ­tevreden over zijn werk — maar de resultaten niet volgen. Het bestuur verwacht antwoorden.

Gisteren liet Verschueren na afloop al een klein aantal supporters toe in het stadion. Om de schade te beperken. En te anticiperen op nieuwe onlusten. Maar is het niet al te laat? “Vrijdag zijn we met ruim 1.500 in Charleroi”, is de teneur bij de achterban, die kortstondig amok maakte aan de poorten. “Als het daar...”

Als het daar tegenslaat, staat de tribune letterlijk in brand, vrezen we.

Vooral Marc Coucke wordt geviseerd. Hoe veel sh*t kan hij aan? Anderlecht is nu ­eenmaal Oostende niet.

De harde kern is het beu. Het kan allemaal wel zijn dat er ‘een project’ is en dat vinden ze goed zo, maar Waasland-Beveren thuis moet in eender welk verhaal een hapje zijn.

Niet dus. Het klassement liegt niet. RSCA is anno 2019 een staartploeg.

Anderlecht had Waasland-Beveren kunnen kloppen. Op basis van een oké eerste kwartier na rust. Voorts was paars-wit ­andermaal slécht. Traag aan de bal. En ­zonder inspiratie.

Ook op de bank overigens. Bizarre wissels. Ineens viel El Hadj als eerste in. Op Thelin was het meer dan tachtig minuten wachten. En recordtransfer Vlap mocht zelfs niet meedoen.

‘Normaal doen’ is te veel gevraagd.

Als je dan ook nog je zeldzame mogelijkheden mist... Verschaeren — wat is er met Yari gebeurd? — trapte onbegrijpelijk naast een leeg doel, Nasri besloot op de keeper en Roofe had te veel tijd nodig. Mits wat geluk had Waasland-Beveren zelfs een hold-up kunnen plegen. De zweem van goed voetbal is weg. Het vertrouwen binnen de kern ook.

Zélfs Vincent Kompany gaf achteraf in de kleedkamer een naar verluidt geslagen ­indruk. “We hadden moeten winnen, ­jongens.” Niemand leek het te horen: allen stil met de kopjes naar ­beneden. De vraag is of er überhaupt een bodem is. En net nu volgt Charleroi, een traditioneel lastige verplaatsing. Weer een finale. Het houdt niet op.

Vincent Kompany heeft tien wedstrijden geleid, slechts twee daarvan won Anderlecht (eentje dan nog na verlengingen tegen een tweedeklasser-in-crisis). Alleen in 1927 waren de resultaten in de competitie dramatischer na negen duels. ‘Historisch’.

Al een geluk dat niemand achteraf kwam verkondigen dat “play-off 1 nog kan”. Da’s voorbij, niet?

Enkel een bekertriomf kan het seizoen redden. En dan nog...

Laten we positief eindigen: toch maar een punt uitgelopen op Cercle.

RSC Anderlecht is een tikkende tijdbom.

Vanop straat weerklonk: “Shame on you!”